〈台股盤後〉電子疲軟生技獨木難撐 重挫150點摜破10日線

受到亞洲股市拉回影響，台股今 (27) 日早盤開小高後就遇上賣壓調節，儘管生技股逆勢上攻撐盤，但電子權值股普遍走弱，台塑四寶、金控雙雄壓盤，指數翻黑走低，終場收在 17137.42 點，下跌 150 點或 0.87%，摜破 10 日線，成交量 2737.76 億元。

盤面上，以生技族群最強勢，由於中國大陸掀起呼吸道疾病，防疫概念股群起上攻，毛寶 (1732-TW)、合世 (1781-TW)、南六 (6504-TW)、中化 (1701-TW)、康那香、健喬、亞諾法、南光、瑞基、熱映、寶齡富錦等都全面亮燈。

興櫃生技股也強強滾，圓點奈米 (6797-TW)、敏成健康 (4431-TW)、清淨海 (7516-TW)、普生等漲幅都超過 10%。

電子權值股表現疲軟，台積電 (2330-TW) 早盤翻黑走低，終場收在今日最低 568 元，下跌 7 元或 1.2%；聯發科 (2454-TW) 同樣收在今日最低 931 元，跌幅約 1.5%；鴻海以平盤作收。台達電、廣達、聯電、日月光等同樣收黑。

高價股同樣受到壓抑，世芯 - KY(3661-TW)、緯穎均下跌逾 3%，信驊、創意、旭隼、祥碩都收黑，拖累大盤表現；僅大立光以上漲 1.1% 作收、力旺則收在平盤。

電機族群則有零星買單點火，亞力 (1514-TW) 勁揚逾根停板，鈞興 - KY(4571-TW) 也有超過 4% 漲幅；中興電、勤美、東台、伸興、大同、 建德工業、中宇、永冠 - KY 等均逆勢收盤上。