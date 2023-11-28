〈台股盤後〉台積電領軍IC設計上攻 強彈203點重回17300點

台股今 (28) 日在台積電 (2330-TW) 回神反彈下，IC 設計族群重聚買氣上攻，加上塑化、航運等傳產股以及金融指標股撐盤，生技防疫概念股延續漲勢，指數一度最高至 17360 點，突破昨日高點，終場收在 17341.25 點，強漲 203.83 點或 1.19%，成交量 2936.34 億元。

櫃買指數今日開高走高，終場收在最高點 228.92 點，上漲 4.19 點或 1.86%，再創新高。其中，半導體表現最強勁，有 3.68% 漲幅，其次為電子與電子零組件。

電子權值股今日反彈上攻，台積電開低震盪走高，終場上漲 7 元，收在 575 元；聯發科 (2454-TW) 尾盤大單敲進下，收在今日最高 942 元，上漲 1.2%；鴻海 (2317-TW) 小漲近 1% 作收。台達電、廣達、華碩、欣興、國巨等均收盤上。

高價股揮別昨日頹勢，今日群起走揚，股王世芯 - KY(3661-TW) 大漲 6%，力旺 (3529-TW)、旭隼 (6409-TW) 都拉出逾半根停板，信驊、大立光、緯穎、創意、祥碩同步收紅。

在半導體雙雄帶動下，IC 設計族群紅通通，陞達科技 (4945-TW)、安國 (8054-TW)、迅杰、敦泰、笙泉、九齊、芯鼎、凌陽創新亮燈漲停；智原、神盾、笙科、驊訊大漲超過 5%，天擎、點序、威盛、金麗科、應廣、聯傑都逾 4% 漲幅。

傳產股方面，散裝航運有望在中國大陸類流感疫情升溫、冬季煤與穀物運送需求增加，恐醞釀搶艙潮，帶動該族群走強，四維航 (5608-TW) 鎖在漲停價 20.2 元，慧洋 - KY、新興、正德、台航、中航都有逾 3% 漲幅。

防疫概念股延續漲勢，康那香、恆大、美德醫療 - DR、南六、熱映亮燈，毛寶、ABC-KY、合世、拉法醫、亞諾法等表現也不俗。