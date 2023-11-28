〈台幣〉外資+出口商拋匯 放量升逾1角收31.468元

外資今 (28) 日大買台股並積極匯入，加上適逢月底，出口商有實質拋匯需求，帶動新台幣兌美元匯率一舉突破 31.5 元關卡，終場升值 1.02 角，以 31.468 元作收，台北及元太外匯兩市成交值合計 14.835 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.54 元開盤，在外資與出口商聯手拋匯下，盤中最高來到 31.434 元，升值 1.36 角，不過，為避免新台幣升值速度過猛，央行仍進場適度調節、穩定匯率。台北外匯市場成交金額 10.39 億美元，元太外匯市場成交金額 4.445 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 點，韓元強勢升值 0.78%，日元升值 0.36%，新台幣也有 0.32% 的升幅，新加坡幣升 0.1%，人民幣則貶值 0.08%，越南盾也貶 0.02%。美元指數下跌 0.07%，歐元貶值 0.11%。

市場聚焦本周三 (29 日) 公布的美國第三季國內生產毛額 (GDP)，以及本周可能影響未來利率走勢的一系列事件和經濟數據，包含延期的石油輸出國家組織 (OPEC+) 會議、Fed 青睞的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)、歐元區、澳洲消費者物價指數 (CPI) 等數據。