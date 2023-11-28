〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強彈逾1角觸及31.445元

市場對於聯準會將結束升息循環的預期轉趨樂觀，使得美元指數走低，下探近 3 個月低點，新台幣兌美元匯率今 (28) 日走出盤整格局，早盤強勢升值逾 1 角，突破 31.5 元關卡，最高來到 31.445 元，呈現股匯雙漲，熱錢積極回流。

新台幣兌美元昨日以 31.57 元作收，今天開盤價為 31.54 元，隨後在拋匯力道湧現後，匯價一舉衝上 31.445 元，升值 1.25 角，待觀察外資下午是否持續匯入，以及央行的動向。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤約升值 0.37%，韓元、泰銖升值 0.34-0.36%，新加坡幣升值 0.11%，人民幣也升值 0.03%。主要亞洲普遍走升。

根據最新經濟數據顯示，美國 10 月新屋銷售降幅高於預期，經季節性調整後年減 5.6%，至 67.9 萬戶，9 月數據也從原本的 75.9 萬戶下修至 71.9 萬戶。不過，市場聚焦本周三 (29 日) 公布的美國第三季國內生產毛額 (GDP)。

投資人同時關注本周可能影響未來利率走勢的一系列事件和經濟數據，包含延期的石油輸出國家組織 (OPEC+) 會議、Fed 青睞的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，以及歐元區、澳洲消費者物價指數 (CPI) 等數據。