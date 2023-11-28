【量大強漲股整理】摺疊手機商機爆發下，供應鏈中，誰最有潛力?

台股今日在 (2330-TW) 台積電回神下，台股開高走高，終場收在 17341.25 點，強漲 203.83 點，成交量 2936.34 億元。

看一下三大法人: 外資回頭大買 200.03 億元；自營商同步翻多買超 30.64 億元，終止連 8 賣；投信賣超 16.38 億元，為連 6 賣；三大法人合計買超 214.29 億元。

台股今日開盤反彈回升，大漲 203 點，指數一度最高至 17360 點，收復昨日黑 K 棒，今日收量增紅 K 棒；目前 OTC 指數表現的更為強勢，終場收在最高點 228.92 點，再創新高；IC 設計族群重聚買氣上攻，加上塑化、航運等傳產股以及金融指標股撐盤，生技防疫概念股延續漲勢；午盤過後新台幣強升 1.02 角，外資今日回頭買超台股 200 億元，顯見外資看好台股，年底作夢行情啟動，台股第 4 季上漲機率高，電子、半導體產業表現更是突出；【Bloomberg 2000~2022 年數據統計】，若 11 月大漲超過 5%，到隔年的 1 月底，平均更將上漲 10.7%！而 12 月則也是易漲難跌，今年搭上四年一次的總統大選，行情將會更加精采可期。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開低震盪走高，終場上漲 7 元，

收在 575 元；(2454-TW) 聯發科，尾盤大單敲進下，收在今日最高 942 元，重回五線；聯發科帶起的 IC 設計族群紅通通， (4945-TW) 陞達科技、 (8054-TW) 安國、(6243-TW) 迅杰、(3545-TW) 敦泰、(3122-TW) 笙泉、(6494-TW) 九齊、(6695-TW) 芯鼎，亮燈漲停；防疫概念股延續漲勢，(9919-TW) 康那香、(1325-TW) 恆大、(9103-TW) 美德醫療 - DR，亮燈；散裝航運有望在中國大陸類流感疫情升溫，運送需求增加， (5608-TW) 四維航，鎖在漲停價 20.2 元，(2637-TW) 慧洋 - KY、(2605-TW) 新興，都有逾 4% 漲幅；

另摺疊機大廠，(3548-TW) 兆利，更是狂噴 + 9%，亮燈漲停! 再創新高!

(2313-TW) 華通，更是大漲 + 7%，續創新高~

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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