其陽訂單出貨比超過1.2 明年營運恢復成長動能

佳世達 (2352-TW) 旗下網安設備廠其陽 (3564-TW) 今 (28) 日召開線上法說，董事長李昌鴻表示，第三季已經是營運谷底，客戶庫存去化告一段落，訂單出貨比 (BB Ratio) 回升，10 月已大於 1.2，預計明年營運將重返成長軌道。

李昌鴻表示，網通資安仍是市場的剛性需求，預計新產品及專案導入將在明年下半年陸續發酵，業績可望逐步回升，將持續落實庫存調控，優化營運指標，審慎樂觀看待整體營運表現。

以各市場狀況來看，李昌鴻說明，美州客戶最近已開始回補庫存，但歐洲進度較慢、中國已開始拉貨，預計明年也會有不錯的表現；地區營收比重方面，中國 37%、美州 34%、亞太 20%、歐洲 9%。

其陽營運長田芝穎指出，公司核心業務聚焦於網路安全平台，佔目前整體業績近 9 成，未來持續投入研發資源，以滿足現有客戶在最新 AMD 及 Intel 高階伺服器平台上的多樣需求，並聚焦邊緣運算和伺服器等應用。

受到通貨膨脹、總體經濟下滑及客戶庫存調節影響，其陽前三季營收 13.94 億元，年減 21.5%、稅後純益 0.08 億元，年減 92.8%，每股純益 0.14 元；其陽前 10 月營收則為 15.78 億元，年減 22%。