〈美股盤後〉Fed鴿聲嘹亮 美債狂喜 三大指數微幅收紅

美股主指週二 (28 日) 開盤狹幅波動，盤中聯準會官員鴿派言論提振市場情緒，美債殖利率聞訊暴跌，三大指數微幅收紅，費半跌超 0.5%。2 年期美債下跌 14 個基點至約 4.75%，

政經消息方面，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週二早些時候表示，他「越來越有信心」目前的政策能夠很好地減緩經濟成長，並使通膨回到 2% 的目標。如果數據顯示通膨減緩還將持續幾個月，那麼聯準會屆時可能僅僅因為通膨較低就開始下調政策利率，此言提高聯準會明年初降息的可能性。

同日，聯準會理事鮑曼重申，如果數據顯示通膨進展停滯或不足以將通膨回落至 2%，他將支持再次升息。

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文表示，即便是聯準會鷹派陣營，他們對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月升息的興趣微乎其微。

聯準會官員的評論是在 12 月 12 日至 13 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策會議之前發表的，市場普遍預期委員會將維持利率按兵不動。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯週一同意休戰延長 2 天，不過週二雙方就發生武裝衝突，並互相指控對方違反臨時停火協議。截至週一為止，休戰協議已四度交換人質，哈瑪斯已用 50 名人質交換 150 名巴勒斯坦囚犯。

美股週二 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 83.51 點，或 0.24%，收 35,416.98 點。

那斯達克指數上漲 40.73 點，或 0.29%，收 14,281.76 點。

標普 500 指數上漲 4.46 點，或 0.1%，收 4,554.89 點。

費城半導體指數下跌 20.96 點，或 0.56%，收 3,718.35 點。

NYSE FANG + 指數上漲 49.40 點，或 0.60%，收 8,305.64 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，非必需消費品和房地產領漲。醫療保健跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收紅。Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.58%；Meta (META-US) 上漲 1.28%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.47%。

道瓊成分股逾半揚升。3M (MMM-US) 上漲 1.48%；波音 (BA-US) 上漲 1.4%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.19%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.81%；Merck (MRK-US) 下跌 1.23%。

費半成分股普遍收低。博通 (AVGO-US) 下跌 0.41%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.26%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.87%；美光 (MU-US) 下跌 1.79%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.82%；AMD (AMD-US) 下跌 0.52%；德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 僅台積獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.08%

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 4.51% 至每股 246.72 美元。特斯拉將於 11 月 30 日在德州奧斯汀舉辦電動皮卡 Cybertruck 交付盛會。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，人們期待已久的特斯拉 Cyber​​truck 週四交付活動對該公司來說是一個重要時刻。

美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 摔 1.79% 至每股 76.12 美元。由於供需平衡改善和定價改善，美光週二上修本季營收展望，調整後營收估值升至 47 億美元，並預計增加營運支出至 9.9 億美元。

博通 (AVGO-US) 隨大盤收低 0.41% 至每股 946.35 美元。博通終於以 610 億美元將 VMware 納入麾下，完成科技史上數一數二的收購案。瑞銀和美銀分析師週二在研究報告中上調博通 (AVGO-US) 的目標價，分別為 1,125 美元和 1,200 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 滑落 0.47% 至每股 147.03 美元。亞馬遜雲端運算部門 AWS 發表升級款 AI 系統處理器 Trainium2，強化與輝達的合作關係，亞馬遜新的雲端 AI 晶片將與微軟 Maia 和 Google 的 AI 晶片競爭。亞馬遜還推出面向企業的 AI 聊天機器人 Amazon Q，開發人員和非技術業務用戶將能夠向它提問。

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.32% 至每股 190.40 美元。外傳蘋果將在今年 12 月正式量產第一代 MR(混合實境) 產品 Vision Pro，首批備貨 40 萬台左右，明年銷量目標是 100 萬台，第三年 1,000 萬台。

拼多多 (PDD-US) 飆高 18.08% 至每股 139 美元。拼多多第三季營收淨利大超預期，營收報人民幣 688.4 億元，年增 94％，再創歷史新高。

經濟數據

美國 11 月消費者信心指數報 102，預期 101，前值 99.1

華爾街分析

FHN Financial 宏觀策略師 Will Compernolle 表示：「對於聯準會官員談話來說，這是忙碌的一天，真正焦點在於，市場預期聯準會已達到終點利率，以及最早將於明年上半年降息的信心不斷增強，官員將在多大程度上抑制住此信心。」

New York Life Investments 經濟學家兼投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示：「對投資人來說，好消息是經濟衰退尚未到來，這使得年底的反彈成為可能。在過去的經濟週期中，市場往往不會對衰退進行定價，除非申請失業救濟人數上升且收入徹底下降，這是衰退已經到來的跡象。」

高盛集團策略師 Christian Mueller-Glissmann 表示：「近期股市反彈之後，我們認為有一個有吸引力的切入點來對沖回落風險。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

