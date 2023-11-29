巴菲特黃金搭檔離世 一文掌握孟格核心看法

美國波克夏公司 (BRK.B-US) 周二（28 日）發布公告，「股神」巴菲特搭擋、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）逝世，享耆壽 99 歲。

據《彭博》報導，波克夏在聲明中表示，孟格周二在美國加州一家醫院安祥去世，家人隨侍在側。巴菲特說：「如果沒有查理的靈感、智慧及參與，波克夏不可能建立今天的地位。」

孟格出生於 1924 年 1 月 1 日，距離 100 歲生日只有一個月。

得知孟格離世的消息，紐交所交易員 Peter Tuchman 感到意外，他感嘆：「毫無疑問，投資界痛失一位大師。」

「孟格享 99 歲高壽，度過了美好而長壽的一生。多年來，商界那些追隨他、支持他、和他一起賺錢的人，無疑都會對其離世的消息感到悲傷。」Tuchman 說。

以下是孟格的核心觀點：

1. 散戶只是追漲殺跌而已。如果我是管理者，我會對短線獲利課稅，把這些投機者趕出市場。

2. 在 VC 投資中，投資人不可能把把都贏。所有投資都很熱門，投資人必須很快做決定，這就意味大多數人都只是在賭博。

3. 中國經濟未來 20 年的前景比其他任何大型經濟體都要好。中國的指標性企業更強大、更優秀，而且這些公司的估值便宜多了。因此，我自然願意在投資組合中納入一定中國風險性資產。

4. 當你持有某檔股票五年後，可能會慢慢融入其中，或者更加了解這家公司。但是，當你意識到自己有優勢的時候，就應該下重注。你一定要在最好的投資上下重注！

5.（日本）投資是一個顯而易見的機會。日本在這十年來，每年利率才 0.5%，而這些日本公司確實是根基深厚的老牌企業，擁有所有的廉價銅礦和橡膠基地。

6. 我喜歡像蘋果 (AAPL-US) 這樣真正擁有品牌的公司。偉大的品牌，要以適當價格買入，訣竅就是抓住真正便宜的罕見機會下注。

7. 如果一些公司的股票真的很便宜，就算是一家糟糕的公司，我都會考慮持有一段時間。

8. 王傳福是一個狂熱的人，痴迷於親手製造產品，所以他更靠近一線。換句話說，王傳福比馬斯克更擅長製造。

9. 沃爾瑪 (WMT-US) 太執著於已有的想法，這困擾每個人。他們就是無法接受新事物，因為空間已經被舊思維佔據了。

10. 我不會隨便給年輕人建議，會慎重考慮時機和對象，並不想成為精神導師。世界充滿著欺騙和瘋狂，年輕人越來越難了。

11. 你需要跟家人和睦相處，必須幫助家人度過難關，而家人也會幫助你。我認為這並不像看起來那麼難。我認為美國一半婚姻都非常順利。

12. 幾乎所有取得傑出成就的人都具備三個要素：非常聰明、非常努力工作、非常幸運。