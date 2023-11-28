見證歷史 台股31年首見超越港股黃金交叉 外資11月大買2000億

台股加權指數今 (28) 日收盤大漲 203.83 點，收在 17341.25 點。(圖：Shutterstock)
台股加權指數今 (28) 日收盤大漲 203.83 點，收在 17341.25 點。(圖：Shutterstock)

台股加權指數今 (28) 日收盤大漲 203.83 點，收在 17341.25 點，而香港恒生指數震盪走弱，盤中最低見到 17303.82 點，讓台股一度超車港股，也是睽違 31 年來首度見到「黃金交叉」，掀起股民熱議。外資累計 11 月以來已大舉買超台股 2021.04 億元。

港股自 1992 年超車台股後，一路從 6400 多點往上衝，1993 年 12 月首次突破 1 萬點大關，2006 年 12 月，恒生指數繼續衝高突破 2 萬點關卡，2018 年 1 月更漲至歷史新高 33484 點，而當時的台股，僅約 11000 點左右。

台股今天在權值股、高價股回神拉抬下，盤中一度衝上 17360 點，生技醫療、運輸族群同獲買盤青睞，終場上漲 203 點，收在 17341 點，外資回頭買超 200 億元。

港股方面，午盤後跌勢加重，面臨 17300 點關卡保衛戰，一度被台股加權指數超車，終場下跌 170.92 點，收在 17354.14 點，恒指三大成交股騰訊 (00700-HK)、美團 (03690-HK) 及阿里 (09988-HK)，分別收跌 1.1%、3.3%、2%，跌勢都相當重。目前台股與港股點數差距僅 12.89 點，明 (29) 日開盤可望進一步挑戰。

對於中港市場展望，富蘭克林證券投顧表示，中國 8、9 月份連兩個月經濟數據改善，但 10 月份 PMI、出口貿易、通膨等數據又顯現疲軟跡象，零售銷售年增率攀升至 7.6% 為五個月來最高水準，數據錯綜突顯中國經濟回升力道不穩，企業投資與民間消費信心仍弱。

此外，中國官方近期屢有擴大財政支出促進基建、房地產等政策，欲刺激成長與信心的意圖明顯，但能否真正提振民間部門信心則待觀察。未來一段時間為政策行動重要時點，12 月初中央經濟工作會議、可能召開的三中全會等可能為政策路線圖提供更多線索。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人徐力高表示，港股仍為國際投資平台，目前對中港股市持正面看法，因中國經濟呈現按季逐步改善趨勢，投資中國股市須秉持選擇性態度，因具投資潛力的板塊已有變化。

徐力高指出，後續看好具創新技術的「中國製，中國銷」企業以及與可持續相關的產業，這些是以往不曾出現的，另會關注研發開支佔整體銷售收入比重較高的公司，也會關注企業資產負債表及現金流是否強勁。

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