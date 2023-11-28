見證歷史 台股31年首見超越港股黃金交叉 外資11月大買2000億

台股加權指數今 (28) 日收盤大漲 203.83 點，收在 17341.25 點，而香港恒生指數震盪走弱，盤中最低見到 17303.82 點，讓台股一度超車港股，也是睽違 31 年來首度見到「黃金交叉」，掀起股民熱議。外資累計 11 月以來已大舉買超台股 2021.04 億元。

港股自 1992 年超車台股後，一路從 6400 多點往上衝，1993 年 12 月首次突破 1 萬點大關，2006 年 12 月，恒生指數繼續衝高突破 2 萬點關卡，2018 年 1 月更漲至歷史新高 33484 點，而當時的台股，僅約 11000 點左右。

台股今天在權值股、高價股回神拉抬下，盤中一度衝上 17360 點，生技醫療、運輸族群同獲買盤青睞，終場上漲 203 點，收在 17341 點，外資回頭買超 200 億元。

港股方面，午盤後跌勢加重，面臨 17300 點關卡保衛戰，一度被台股加權指數超車，終場下跌 170.92 點，收在 17354.14 點，恒指三大成交股騰訊 (00700-HK)、美團 (03690-HK) 及阿里 (09988-HK)，分別收跌 1.1%、3.3%、2%，跌勢都相當重。目前台股與港股點數差距僅 12.89 點，明 (29) 日開盤可望進一步挑戰。

對於中港市場展望，富蘭克林證券投顧表示，中國 8、9 月份連兩個月經濟數據改善，但 10 月份 PMI、出口貿易、通膨等數據又顯現疲軟跡象，零售銷售年增率攀升至 7.6% 為五個月來最高水準，數據錯綜突顯中國經濟回升力道不穩，企業投資與民間消費信心仍弱。

此外，中國官方近期屢有擴大財政支出促進基建、房地產等政策，欲刺激成長與信心的意圖明顯，但能否真正提振民間部門信心則待觀察。未來一段時間為政策行動重要時點，12 月初中央經濟工作會議、可能召開的三中全會等可能為政策路線圖提供更多線索。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人徐力高表示，港股仍為國際投資平台，目前對中港股市持正面看法，因中國經濟呈現按季逐步改善趨勢，投資中國股市須秉持選擇性態度，因具投資潛力的板塊已有變化。

徐力高指出，後續看好具創新技術的「中國製，中國銷」企業以及與可持續相關的產業，這些是以往不曾出現的，另會關注研發開支佔整體銷售收入比重較高的公司，也會關注企業資產負債表及現金流是否強勁。