中國傳起草50家建商「白名單」香港地產股早盤暴漲

香港地產股周二（21 日）早盤暴漲，利多是中國監管機關據傳正在起草一份建商「白名單」，涵蓋 50 家國有與民營建商，號召金融機構增強對建商的融資支持。

香港融創中國 (01918-HK) 股價周二早盤飆漲 25%，新城發展 (01030-HK) 、中國恒大 (03333-HK) 、寶龍地產 (01238-HK) 、富力地產 (02777-HK) 驟漲逾 10%，龍湖集團 (00960-HK) 、碧桂園 (02007-HK) 的漲幅也超過 9%。

據《彭博》報導，知情人士表示，共有 50 家國有和民營建商被列入「白名單」，包括新城發展、萬科 (000002-CN) 、龍湖地產等。這份名單的範圍比年初具有系統重要性優質建商的範疇還大。

消息人士表示，這份「白名單」供金融機構參考，這些建商將獲得貸款、債權和股權融資等方面的支持，但此舉不意味監管機關對銀行等機構提出硬性要求。

中國人民銀行（央行）、金融監管總局、證監會在上周五聯合召開金融機構座談會，再次重申要「一視同仁」，要滿足不同所有制建商的合理融資需求，對正常經營的建商「不惜貸、抽貸、斷貸」。

知情人士說，主管機關還要求金融機構對民營建商的融資增速不得低於整個房地產行業的平均融資速度。

一家國有大行相關人士表示，聽說了擬定建商白名單一事，「目前還在等著人民銀行下名單，但有的銀行已經開始向重點客戶展開營銷了」。

中國國家統計局上周四公布的數據顯示，上月 70 座城市的新屋價格（不含保障性住宅），較 9 月下跌 0.38%，跌幅大於 9 月的 0.3%，並且是 2015 年 2 月以來最大跌幅。

中古屋房價跌 0.58%，為 2014 年 10 月以來最大跌幅。

官方數據顯示前十個月全國房地產開發投資額的降幅進一步擴大後，上述數據成為房地產市場持續低迷的最新證據。

中國政府陸續提出「認房不認貸」、降低首付、限購鬆綁等政策，但刺激措施收效甚微。

中指控股副研究總監陳文靜表示，中國經濟重啟後，房地產市場在今年稍早出現反彈，「結果是曇花一現」， 「收入減少和房地產市場前景不明，令購房者望而卻步」。