〈紐約匯市〉市場押注Fed明年上半年降息 美元將迎一年來最糟單月表現

美元指數周一 (27 日) 下跌，處在近三個月低點。受聯準會 (Fed) 可能從明年上半年開始降息的預期打壓，美元指數可望在本月創下一年來最大單月跌幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，至 103.19，幾乎是 8 月 31 日以來最低。DXY 本月跌幅可能破 3%，創下 2022 年 11 月以來最糟單月表現。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，與歐洲央行和英國央行相比，聯準會在 2024 年提前降息的可能性增加，這在今天為美元帶來壓力。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯準會最快 3 月開始降息的機率約為 23%，從 5 月開始降息的機率則上升至 50% 左右。

經濟數據顯示，美國 10 月新屋銷售降幅高於預期，經季節性調整後年減 5.6%，至 67.9 萬戶，9 月數據也從原本的 75.9 萬戶下修至 71.9 萬戶。

Given 說：「本周三 (29 日) 的美國第三季國內生產毛額 (GDP) 出爐前，美元扭轉跌勢的可能性不大。若美國經濟能持續成長，而非如一些經濟學家預測那樣急劇下滑，我們可能看到美元在月底走強。」

投資人同時聚焦本周可能影響未來利率走勢的一系列事件和經濟數據，包含延期的石油輸出國家組織 (OPEC+) 會議、Fed 青睞的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，以及歐元區、澳洲消費者物價指數(CPI) 等數據。市場也關注紐西蘭央行利率決議與中國採購經理人指數(PMI)。

其他貨幣方面，美元兌日元下跌 0.5% 至 148.65 日元。歐元小漲 0.16% 至 1.0954 美元，本月迄今升幅逾 3%。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示， 歐元區通膨壓力正在緩解，但薪資成長依然強勁，抑制物價壓力的戰役尚未結束。歐元對拉加德的發言反應不大。

英鎊延續上周漲勢，上漲 0.2% 至 1.2627 美元，處在逾兩個月高點。

澳幣攀至逾三個月高點的 0.6606 美元，升近 0.4%；在本周的央行利率決議出爐前，紐幣漲 0.3% 至 0.6098 美元。市場預期紐西蘭央行將把官方現金利率維持在 5.5% 不變。

人民幣兌美元官方中間價止步連五升後，離岸人民幣兌美元跌 0.13%，至 7.1593 人民幣兌 1 美元，在岸人民幣小跌 0.06%，至 7.1528 人民幣兌 1 美元。

截至台灣時間周二 (28 日) 約 6:00 價格: