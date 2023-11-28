〈貴金屬盤後〉靜待本周經濟數據 黃金期貨、現貨價在2000美元之上盤整 

黃金期貨和現貨價周一 (27 日) 雙雙站上 2000 美元關卡，本周一連串經濟數據即將公布，激發投資人的避險買盤，市場對聯準會 (Fed) 停止升息的預期心理，也持續引導美元走軟並支撐金價。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.5%，報每盎司 2012.4 美元。

黃金現貨價上漲 0.5%，報每盎司 2012.34 美元。

美元指數徘徊在近三周低點，對持有外幣的買家來說，黃金變得更具吸引力。

對金價來說，2000 美元是關鍵支撐價位，收盤能保持在此水準以上，代表有機會迎接更多漲幅。

但如果要看到由避險買盤帶動的進一步漲勢，將取決於本周公布的經濟數據，周四將有 Fed 偏好的通膨數據，也就是核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，當天還將公布第 3 季國內生產毛額 (GDP) 修正值。

此外，歐洲也將公布通膨數據，日本的工業生產和零售銷售也受矚目。

如果有任何跡象顯示全球經濟情勢變糟，將帶動黃金的避險買盤，但因為大部分主要央行都強調利率將保持在高點一段時間，讓黃金的前景仍充滿不確定性。

Capital.com 金融市場分析師 Kyle Rodda 說：「美國本周公布的經濟數據，包括 GDP 和通膨，將決定黃金能否守住 2000 美元關卡。」

實體黃金方面，數據顯示中國 10 月透過香港淨買入的黃金連續第二個月下滑，反映經濟復甦崎嶇正在抑制這個主要黃金市場的需求。

工業金屬當中，銅價周一小跌，脫離連兩周大漲。周一公布的數據顯示，中國工業利潤小跌，代表這個全球最大銅進口國的需求將持續疲軟。

這使投資人更關注中國接下來將公布的 11 月採購經理人 (PMI) 數據，以從中研判商業活動的樣貌，而 10 月的 PMI 不如市場預期。儘管如此，交易員仍期待北京當局的刺激措施，能振興經濟進而帶動銅礦需求。