金價小幅走弱 仍維持2000美元上方

金價在周一 (30 日) 亞市小幅下跌，但仍高於關鍵的 2000 美元水準，因為以色列與哈瑪斯戰爭的不確定性，導致本周聯準會會議之前，避險需求上升。

由於中東衝突的持續不確定性，使投資者偏向傳統的避險資產，黃金上周觸及 5 個多月高點。 以色列周末對加沙發動地面攻擊，市場觀望其他阿拉伯國家是否會加入，造成區域動盪加劇。

但由於市場為本周聯準會會議做準備，美元走強在一定程度上壓抑了金價的進一步上漲。 美元周一小幅走強，美國公債殖利率也提升。

現貨黃金周一亞市下跌 0.2%，至每盎司 2002.22 美元，而 12 月到期的黃金期貨美東時間 00:22，穩定於每盎司 2011.70 美元。

市場現在主要聚焦為期兩天的聯準會會議，市場普遍預計聯準會將維持利率不變。

但交易員預期，聯準會將重申其長期較高利率的立場，特別是最近的數據顯示通膨再次回升，而經濟成長仍保持彈性。

聯準會官員仍為今年至少升息一次敞開大門，上周五公布的非農就業數據預計將影響這一前景。美國經濟的強勁，也為聯準會提供了更大的空間，來維持較高的利率。

較高的利率將不利於金價，因為它們增加了投資黃金的機會成本。 隨著全球利率上升，這一概念在過去一年中重創了金價。