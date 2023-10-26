黃金市場多空拉鋸 金價漲勢受限

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，黃金如今正面臨多空因素交互相拉扯的情況，一方面以巴衝突緊張局勢和令人失望的經濟數據，帶動黃金避險需求，但美元和美債殖利率攀升又限制了金價漲幅。

Evangelista 指出，以色列與哈瑪斯的衝突持續，危及中東地區穩定，加上市場對歐洲經濟衰退擔憂，都拉升了黃金避險需求。

但是另一方面，美國強勁的數據，提高人們對聯準會將在更長時間內維持高利率的預期，甚至可能在今年再度升息，支撐美元和公債殖利率上揚，不利於金價的上漲。

City Index 高級分析師 Matt Simpson 則表示，由於以巴衝突看起來可能不會立即升級，金價可能難以突破 2,000 美元。然而，黃金多頭可能會在 1,950 美元上方逢低買入。

過去一周自哈瑪斯對以色列發動突襲以來，金價已攀近 100 美元 / 盎司。不過 GoldCore 執行長 David Russell 指出，金價迄今的漲勢非常顯著，反映市場的短期信心，然而，這只是金價未來會如何表現的一個小小跡象。也有分析師認為，黃金不太可能達到新的歷史高點。

Russell 表示，從長遠來看，黃金交易員始終關注美元走強和美債殖利率等因素，但實體黃金買家意識到，中東的不穩定局勢不會輕易獲得化解，因此從長期來看，這種情況將會持續下去。

CFRA 資深股票分析師 Matthew Miller 說，貴金屬價格不太可能在這段時間內升至每盎司 2000 美元以上，也不太可能在短期內再登歷史高位。