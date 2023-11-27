【量大強漲股整理】低軌道衛星商機爆發下，【衛星製造】、【地面設備】 供應鏈中，誰最有潛力?

台股今日早盤開高後震盪翻黑，終場收在 17137.42 點，下跌 150 點，成交量 2737.76 億元。

看一下三大法人: 外資轉為賣超 18.33 億元；自營商賣超 58.23 億元，呈現連 8 賣；投信賣超 14.28 億元，為連 5 賣；三大法人合計賣超 90.84 億元。

今日台股早盤開小高回攻 5 日線，指數最高達 17351 點，盤中漲幅收斂回到盤下，指數由紅翻黑小跌，權值股 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科，明顯壓盤，台股今日僅演上半場好戲，5 日線得而復失，技術面來看，台股在短線急漲後，前高位置遇到壓力進行整理，而萬七整數關卡突破後轉為支撐，跌破 10 日線仍屬拉回修正，畢竟短線急漲 1400 點之後，稍做回檔也正常；台灣醫療科技展將於 11/30 登場，生技指數今天盤中漲逾 3%，資金輪動快速；靜待 11/30 公布美國 10 月核心 PCE 物價指數、12/2 公布 Fed 褐皮書內容、12/13Fed 將召開 FOMC 會議，以及 12/10 日前上市櫃公司將公布 11 月營收；美國 10 年期公債殖利率並未明顯彈升，核心 PCE 物價指數若如期放緩，則進一步強化聯準會年底暫停升息，聯準會 12 月升息機率仍低，有利股市資金動能，年底及選前作帳行情將持續，操作上選股仍重於選市。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，傳出明年針對部分成熟製程將給予小幅價格折讓，今天台積電股價回檔休息；(2317-TW) 鴻海，守穩百元關卡；(2454-TW) 聯發科，則維持震盪格局；中國傳出肺炎鏈球桿菌流行，生技族群股價狂飆，(1701-TW) 中化、(4133-TW) 亞諾法、(1752-TW) 南光、(4114-TW) 健喬、(4188-TW) 安克，同步漲停，(1760-TW) 寶齡富錦，也飆漲超過 9%；傳出輝達 (Nvidia) 針大陸市場的 AI 晶片將延至明年第一季推出，相關 AI 概念股首當其衝，(2382-TW) 廣達 、 (3231-TW) 緯創同步跌超過 3%，散熱族群賣壓最沉重， (3017-TW) 奇鋐，跌破所有均線，跌幅 7.6%；重電族群有零星買單點火， (1514-TW) 亞力勁揚逾半根停板、(1513-TW) 中興電，則收紅；(2313-TW) 華通，登上七字頭大關，在星鏈（Starlink）計畫，帶動衛星、大型地面接收站，及終端接收器需求，將成為最大受惠者，激勵股價創 20 年新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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