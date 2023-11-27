環保也能融入投資概念！潔淨能源躍長期投資新趨勢

廢棄物除了回收再利用，還能夠用來發電，像是日本處理廢塑膠、瑞典把木材廢棄物轉為發電能源，台灣預計 4 年後廢棄物處理量一年可達到 700 萬公噸，每年約可發電 37 億度，作為 92 萬戶家庭一年的用電量。富蘭克林華美投信表示，將環保融入投資概念，選擇長期投資趨勢，潔淨能源也是投資主題之一，建議投資人趁低檔買入，中長期繼續持有。

富蘭克林華美潔淨能源 ETF 經理人江明鴻表示，目前全國一般廢棄物處理量能每年約 650 萬公噸，隨著地方垃圾處理設施逐步完成，預計 2027 年廢棄物處理量能可達到 700 萬公噸，並加強轉廢棄物為能源，每年全台約可發電達 37 億度，提供 92 萬戶家庭一年的用電量，並減少 185 萬噸的碳排放量。

若以先進國家為例，江明鴻進一步分析，第一、日本北海道的苫小牧發電所，從 2003 年啟用至今已處理高達 540 萬噸廢塑膠，相當於可提供 2.3 萬戶的用電。第二、瑞典的梅拉倫湖發電廠，將伐木業所產生的木材廢棄物，以及一般家庭垃圾作為燃料進行發電，每年平均可處理 40 萬噸的廢棄物，轉為提供給 15 萬戶家庭的用電。

從經濟基本面來看，江明鴻表示，美國公布 10 月 CPI 消費者物價指數增幅明顯下降，且低於市場預估，投資人解讀聯準會 12 月再度升息的機率降低。CPI 公布後，美國債券收益率下跌，使得投資人更願意為潔淨能源企業提供的未來增長買單，潔淨能源企業股價有機會繼續上漲。

標準普爾全球潔淨能源精選指數今年來修正近 3 成，現階段為逢低介入的佈局時點。江明鴻分析，各國政府正積極發展及推動再生能源，加上以哈及俄烏兩戰爭使能源價格上漲及燃料短缺，已影響歐洲民生消費，家庭需自給自足的能源系統需求大增，更將推動潔淨能源相關企業營收持續高速增長，建議投資人不妨趁此股價低檔機會伺機承接，並做中長期持有。