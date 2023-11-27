英業達開發全台首款以APP操作傷口影像 AI 辨識軟體

英業達 (2356-TW) 積極布局醫療領域，與台北榮民總醫院共同開發「英愛膚」智慧傷口軟體，今年 10 月取得台灣二級醫療器材認證，是國內首款以 APP 操作的傷口影像 AI 辨識軟體，可以輔助醫療人員判讀多種傷口病徵。

「英愛膚」智慧傷口軟體 (“I-SWAT” AI Software in Skin Wound) 透過 AI 技術，學習超過數千張的傷口照片，搭載的 AI 智慧軟體，擁有近似傷口專科醫療人員的能力，可以即時判讀出動脈阻塞傷口以及壓力性損傷的病灶。

英愛膚是首款以 APP 操作，英業達將 AI 功能應用其中，並提供直覺化的操作介面，且將 AI 診斷視覺化、病歷數位化，進而落實共享以及優化醫病溝通。

英業達表示，台灣每年傷口照護需求人口約 657.8 萬人，其中有超過 50 萬的傷口患者，是由慢性病，如高血壓、糖尿病所導致。包含動脈與靜脈阻塞傷口，以及長期臥床所造成的壓力性損傷傷口，這類型傷口通常難以癒合，也易發生感染、敗血症等嚴重併發症。因此英業達希望透過英愛膚，輔助醫療人員進行診斷。

英業達資深副總陳維超指出，英業達 AI 團隊與北榮整形外科醫師彭成康打造出適用於急診病患檢傷、初期傷口病徵分析等各種應用的智慧醫療器材，期待英愛膚可以成為預防傷口惡化的利器，提供患者更好的醫療。