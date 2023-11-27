〈台股盤前〉感恩過後 年底還有作帳行情 短線積蓄量能再攻高

台股上周五受到感恩節影響，量縮震盪，但預計今 (27) 日量能可望回升，趨勢方面，法人認為，台股近期雖然漲多拉回盤整，但高檔有撐，預計短線盤整後伴隨年底法人及集團作帳，將有機會再次挑戰今年 7 月 31 日的前高 17463 點。

法人分析，上周台股在挑戰 17463 點前高壓力不過後，雖連續 3 日拉回以緩和技術指標過熱，不過，仍守守住 10 日線之上，預估在 11 月 15 日的多方跳空缺口被回補前，向上趨勢仍將持續。

美股因感恩節假期後，周五交易時間縮短，較平時提前 3 小時收盤，市場交投清淡、主要指數波動不大；道瓊漲 117.12 點或 0.33%、那指跌 15 點或 0.11%、費半漲 2.97 點或 0.08%、標普漲 2.72 點或 0.06%。

回顧台股上周五表現，加權指數小跌 7.13 點或 0.04%，收 17287.42 點，成交金額量縮至 2490 億元；櫃買指數則收紅，小漲 0.31 點或 0.14%，收 226.64 點。

三大法人買超 17.19 億元，外資買超 34.4 億元、為連 2 買；投信賣超 4.7 億元，則是連 4 賣、自營商賣超 12.5 億元，為連 7 賣。不過，外資在台指期方面，淨空單增加 1801 口至 4240 口，期現貨不同調。