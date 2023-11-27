【熱門議題】拜習會取得實質進展？雙方領導人在會議中到底談了什麼？

11 月 16 日美國總統拜登與中國主席習近平在 APEC 場邊舉行拜習會，是拜登任期內與習近平進行的第七次會議，拜習會主要的目的是穩定美中雙方的關係，避免美中之間的競爭演變成衝突，在穩定政經關係及維持區域和平中扮演極為重要的角色。

一、上週盤勢與本週大事 - 感恩節一如既往帶動美股上漲

上週是美國感恩節，根據歷史股市顯示，感恩節將會帶動美股上漲，今年美股走勢也不例外，在感恩節前夕，道瓊工業指數上漲 184.74 點，漲了 0.53%，收在 35,273.03；S&P 500 上漲 18.43 點，漲了 0.41%，收在 4,556.62；那斯達克指數上漲 65.88 點，漲了 0.46%，收在 14,265.86。另外，本週總經時事將著重關注美國十月核心 PCE 物價指數。

二、拜習會的目的與過往談話 - 避免競爭變衝突，拜登與習近平共進行了 7 次談話

11 月 16 日美國總統拜登與中國主席習近平在 APEC 場邊舉行拜習會，是拜登任期內與習近平進行的第七次會議，上一次拜登與習近平的實體談話是 2022 年 G20 峰會期間在峇厘島的閉門會議，而拜習會主要的目的是穩定美中雙方的關係，避免美中之間的競爭演變成衝突，在穩定政經關係及維持區域和平中扮演極為重要的角色。

事實上，除了實體會面之外，拜登與習近平在此前也進行了多次通話與視訊會議，拜習首度通話在 2021 年 2 月，當時拜登就香港鎮壓事件、新疆人權及台灣議題進行關切；第二次通話於 2021 年 9 月，美國白宮表示雙方針對各項議題包含經濟、氣候變遷、COVID-19 疫情，進行廣泛討論；第三次對話在 2021 年 11 月，以視訊會議的方式進行，期間拜登表明堅決反對中方破壞台海和平，而習近平則是重申「一個中國原則」；第四次談話在 2022 年 3 月，當時俄烏戰爭開打即將滿一個月，雙方針對地緣政治議題進行討論，美方也是持續重申對台政策不變，反對片面改變台海現狀，中方表示「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」；第五次談話時間在 2022 年 7 月，雙方也針對氣候變遷、反毒、民眾健康安全等可能美中能合作的議題進行深入討論，但對於台灣問題，雙方依舊堅持過往的態度。

2022 年 11 月 G20 峰會期間在峇厘島的閉門會議，是拜登與習近平的第六次談話，也是雙方第一次以實體會面的方式進行會議，然而在第五次及第六次的對話中間，美國眾議院議長裴洛西訪台，讓美中關係再次降溫，中國暫停了許多與美國的合作與軍事對話通道，因此外界普遍認為在峇厘島的會談，是美中雙方關係緩和的跡象。

三、拜習會重點聚焦 - 在緝毒、軍事、人工智慧及民間交流上取得共識

白宮指出，此次在舊金山進行的拜習會，在毒品防制及軍事溝通，雙方取得了實質性的進展。

首先，在毒品防治上，為打擊全球非法藥物製造和販運，包括芬太尼等合成毒品，美中將成立工作小組專門針對禁毒問題持續溝通和執法協調，同時，美國也解除了對中國公安部物證鑑定中心的制裁，以換取雙邊緝毒合作。軍事方面，自從去年裴洛西訪台之後，中國便停止了與美國高層軍事對話，此次拜習會中，雙方達成共識，將恢復兩軍高層溝通、美中國防政策協調會談和海上軍事安全磋商機制協定。

在人工智慧方面，美中也將召集專家討論與人工智慧相關的風險和安全問題，此外，為強化兩國民間關係，明年也將進一步大幅增加定期客運航班，並會擴大教育、留學生、青年、文化、體育及商業上的交流。

但在台海問題上，雙方談話中仍然存在矛盾，中國不希望美國對台灣提供武力支援，但美方將維持與台灣的關係，協助台灣自我防衛。美國也不打算停止對中國的科技制裁，表示會繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞自己的國家安全。

四、分析與週策略

五、觀點彙整與總結 - 美中雙方取得諸多共識，但台海問題仍是最敏感的話題

整體而言，此次拜習會上美中雙方取得諸多共識，但在敏感議題上仍然存在分歧，台海問題始終是美中關係中最敏感的話題。對未來台灣的經濟與資本市場影響，可以參考深談總經新文章！

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