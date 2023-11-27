11月我CCI衝1年半新高 投資股票信心達近2年高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 69.4 點，月升 0.34 點，不僅連 2 月反彈，也來到去年 5 月以來高點，其中，6 項調查指標均上升，尤其投資股票指標上升最多，創去年 2 月以來新高。

台經中心指出，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 50.39 點，月升 0.83 點，創去年 2 月來新高，反映 11 月以來加權指數反彈超過 1200 點，激勵投資大眾信心。

其次，「未來半年物價水準」28.39 點，月升 0.33 點，為連 2 月小幅反彈，顯示通膨趨緩，消費者對物價的信心有築底跡象；「未來半年購買耐久性財」調查為 111.28 點，月升 0.28 點；「未來半年國內經濟景氣」為 81.84 點，月升 0.23 點；「未來半年家庭經濟狀況」為 77.06 點，月升 0.2 點。

而本月上升幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查為 67.42 點，上升 0.19 點。

從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另外，台經中心公布，「購買房地產時機」指標調查結果為 106.58 點，月升 0.22 點，近期處在 105-107 點附近震盪，反映市場處觀望氣氛，價量盤整。