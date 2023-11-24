〈台股盤前〉美股休市、台指期夜盤交投清淡 量縮進行高檔震盪

感恩節假期到來，美國股市周四 (23 日) 休市，台指期夜盤交投轉趨冷情，量縮小漲作收。法人認為，雖然台股守穩在各均線之上、多方格局未變，不過成交量縮減下，指數將延續高檔震盪格局。

美股周四因感恩節休市，而黑色星期五則會縮短交易時間，於美東時間下午 1 點休市、債市會交易到下午 2 點。法人表示，雖然美股周五仍有半天交易，但成交量清淡，預期將呈現震盪、漲跌互見態勢。

台指期夜盤小漲 15 點或 0.08%，收在 17319 點。回顧台股昨日表現，尾盤在權王台積電奮力拉抬下，跌幅收斂，終場下跌 15 點，收在 17294 點，跌破 17300 點，成交值縮至 2821 億元。三大法人合計賣超 36.32 億元，其中外資翻多小幅買超 13.68 億元。

市場消息方面，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 舉辦第六屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，董事長蔡明介表示，AI 將對產業、社會帶來重大改變，進一步推動半導體成長，尤其看好 AI 手機滲透率將直線上升，聯發科也會成為 AI 半導體中很重要的公司。

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮表示，隨著大台北五星飯店陸續開出，雖有利整體台北飯店業發展，但信義區現有飯店恐面臨空前壓力，「會非常非常辛苦」。