豐達科看好航太需求強勁 馬國新廠2026年前投產

神基投控 (3005-TW) 旗下航太扣件廠豐達科 (3004-TW) 今 (24) 日召開法說會，公司認為，飛機維修需求升溫，明年展望持續樂觀，而因應分散地緣政治風險，豐達科也赴馬來西亞廠設廠，一期產能目標在 2 年內開出。

豐達科表示，疫後隨著各國對旅行限制的放寬，航太市場回溫，新飛機製造及維修需求都明顯增加，最近一年則以維修市場較大，預計長途旅行在今明二年恢復到疫情前的水平。

根據波音公司的 20 年商業市場展望預測，寬體客機交付量僅占新交付量的 18% 左右；空巴的 20 年需求預測也給出類似結果，典型寬體客機和窄體客機約 2：8，到 2043 年，航空公司將需約 4 萬 8575 架飛機營運，較 2019 年增長 81%，其中近 88% 是新建飛機。

除了商用客機需求成長外，豐達科表示，由於前幾年的疫情重創航太產業供應鏈結構，許多競爭同業裁員甚至倒開，但因為航太產業的認證難度高，新加入者需要大量時間及資源投入。

豐達科表示，目前航太供應鏈無論是零組件、都出現短缺的情況下，對於留住人才、備料充足的公司是非常有機會的，加上未來材料價格看漲，因此會積極備庫存以及留才，以因應競爭對手缺工缺料扯生的轉單。

馬來西亞新廠方面，豐達科說明，主要是為了避開地緣政治，減少後續兩岸製造風險，且租稅競爭力，因此選擇在馬國建立汽車、航太生產基地布局，第一期投資預計 500 萬美元，新產能目標 2 年內開出。