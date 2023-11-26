〈台股風向球〉強勁匯入資金整隊停泊 高檔修正技術面過熱

台股加權指數上周漲 78.47 點，周線連 4 紅，台股交易員指出，國際資金湧入是 11 月來指數飆升近 1300 點最重要的動能，儘管新台幣近日漲多後回跌整理，大盤技術面也有過熱現象，不過，資金強勁匯入停泊，仍有利大盤整理後續攻前高 17463 點，預料第四季具業績題材、總統大選題材等族群，吸引資金駐足。

外資上周在集中市場買超 486.82 億元，為連 3 買，投信賣超 12.81 億元，為連 2 賣，自營商賣超 90.24 億元，為連 6 賣，三大法人合計買超 383.76 億元，顯示買盤主要來自外資。

台股交易員提醒，本周適逢月底，仍需留意內資在指數處高檔之際進行獲利調節賣壓，並留意外資買盤能否延續。

以金額來看，外資上周積極進場的標的主要有台積電 (2330-TW) 達 105 億元，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 46.8 億元，聯發科 (2454-TW)40.8 億元，宏碁 (2353-TW)、開發金 (2883-TW) 和敦泰 (3545-TW) 均超過 20 億元，南亞科 (2408-TW) 和中信金 (2891-TW) 也逼近 20 億元，顯示外資有意強化對大型權值股的布局。

永豐投顧進一步分析，今年前 10 月外資賣超上市股票 1446 億元，然 11 月以來短短不到一個月即買回台股高達 2039 億元，顯示市場預期聯準會升息周期已結束，國際資金強勁回流。

聯準會將於 12 月中旬召開 FOMC 會議，鑑於日前 FOMC 會議紀要中，官員言論維持鷹派立場，法人預期，接下來美股將呈觀望，連動影響外資資金暫停大舉湧入，台股也順勢修正過熱的技術指標。

從技術面來看，上周加權指數漲幅大幅縮減，並留上影線，日 KD 指標已達 90 以上過熱區間，短線有修正趨勢，惟周 KD、月 KD 依舊交叉向上，中長多格局並未改變。