華為威脅擴大 庫克努力平息擔憂：iPhone正在贏得中國市場份額

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周四 (2 日) 試圖向華爾街保證，iPhone 在中國的需求依然強勁，中國正在努力應對華為的重新崛起，以及美國公司日益不確定的商業環境。

庫克表示，在中國大陸，蘋果在 9 月份創下了 iPhone 的季度銷售記錄。「在中國城市地區最暢銷的五款智能手機中，我們占據了四款」。

庫克在與分析師舉行的電話會議上強調，儘管整體智慧手機市場可能有所萎縮，但蘋果似乎在 7-9 月間擴大了在中國的市場份額。

庫克表示，如果像分析師所說的那樣，整個中國智慧型手機市場正在萎縮，那麼蘋果的業績表明，它正在贏得市場份額。他還宣布，蘋果本周將在中國開設一家新店，地點是浙江省溫州，這將是蘋果在中國大陸的第 46 家。

庫克說：「中國是一個極其重要的市場，而且我對此非常樂觀。」

蘋果上季在中國的營收低於一些分析師的預期，庫克將其歸咎於 Mac 和 iPad 業務的疲軟。 該公司還指出，貨幣波動導致在中國大陸產生的收益遭遇貶值。

蘋果大中華區的整體營收較去年同期下降 2%，降幅比整體的降幅還要大。 蘋果股價周四 (2 日) 盤後下跌超過 3%。

據研究公司 Canalys 估計，由於經濟復甦乏力，消費者購買智慧手機的數量減少，第三季中國智慧手機的整體銷量比去年同期下降 3%。與前幾季相比，下降速度有所放緩，這表明市場低迷的狀況有所緩解。Canalys 表示，iPhone 在中國的銷量下降了 6%。

另一方面，分析師估計，華為智能手機本季在中國銷量增長強勁。華為的 Mate 60 Pro 手機因使用先進的中國製造晶片而成為頭條新聞，並激勵本季消費者的買氣。