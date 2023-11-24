傳OPEC+已與非州產油國接近達成妥協

三名 OPEC+ 消息人士告訴《路透》，OPEC+ 與非洲產油國就 2024 年產量水平已近達成妥協。之前這些目標的分歧迫使產油國延後了一場重要會議。

官員周四 (23 日) 表示，OPEC 成員國安哥拉和奈及利亞的目標是提高石油產量配額。

OPEC+ 原定 11 月 26 日至 30 日舉行的會議被順延，導致油價大幅下跌。但之後油價已回升，布蘭特原油價格周五 (24 日) 升至每桶 81 美元以上。

OPEC 周四表示會議將以虛擬方式舉行。

一位不願透露姓名的消息人士表示，他「有 99% 的信心」認為 OPEC+ 可能會在 11 月 30 日達成協議。

另外兩名消息人士則指出協議即將達成。第四位消息人士說討論正在進行中。

奈及利亞 OPEC 理事阿杜達 (Gabriel Tanimu Aduda) 周四表示，他不知道與 OPEC+ 其他成員國在奈及利亞的產量目標上存在任何分歧。

奈及利亞和安哥拉等國在 6 月舉行的上次 OPEC+ 會議上，由於多年來未能實現先前的目標，因此被降低了生產目標。

根據 OPEC 引用的獨立消息來源評估，截至 10 月，安哥拉的產量低於 2024 年的配額。

奈及利亞的產量接近 2024 年每天 138 萬桶的配額，但低於獨立評估考慮的 2024 年 158 萬桶水平。

幾位分析師表示，預計 OPEC+ 將延長甚至深化石油供應削減至明年，以支撐油價。

市場也在觀望沙烏地阿拉伯是否延長其額外每天 100 萬桶的自願減產計畫。該計畫將於 12 月底到期。