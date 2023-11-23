〈能源盤後〉OPEC+傳內訌 延後開會 油價收低但脫離盤中低點

國際油價周三 (22 日) 收低，但脫離盤中低點，稍早報導指出，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 因對產量水準意見分歧而推遲原定周日召開的會議。

此外，美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周美國原油和汽油庫存增加，令感恩節假期前的油價交易承壓。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 77.10 美元，但脫離盤中低點 73.79 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格小跌 49 美分或 0.6%，報每桶 81.96 美元，但脫離盤中低點 78.41 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.23 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.89 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 2.90 美元。

市場驅動力

Velandera Energy 董事總經理 Manish Raj 指出，沙烏地阿拉伯去年已犧牲產量，他們希望其他生產國一起分攤負擔。

根據彭博報導，OPEC + 會議推遲的原因是沙烏地阿拉伯不滿意其他成員國的產量水準，導致談判陷入僵局。在原本商定的減產基礎上，沙烏地阿拉伯於 7 月起又額外減產 100 萬桶，且此舉措將延續至年底。OPEC + 新會議時間目前排在 11 月 30 日。

在會議延期的消息傳出前，市場猜測 OPEC + 可能更深度減產，因為原油價格已自 9 月下旬登上的今年高點回落約 20%。

Raj 表示：「如果沙烏地阿拉伯能夠說服哈薩克、科威特、俄羅斯和阿聯 (UAE) 加入進一步減產的行列，今年聖誕節就會提前到來。另一方面，完全取消集體減產對石油市場來說將是一場徹底的災難。」

「有鑑於此，接下來的 8 天至關重要，OPEC + 會議將是萬眾矚目。」他說。

供應數據也是市場焦點，EIA 和美國石油協會 (API) 的報告均顯示，美國上周原油庫存大幅增加。

EIA 周三公布，上周 (11/17 止) 美國商業原油庫存增加 870 萬桶。根據知情人士，API 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加約 910 萬桶。

EIA 報告也顯示，汽油庫存增加 70 萬桶，而餾分油庫存減少 100 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 10 萬桶、汽油庫存增加 110 萬桶，以及餾分油庫存減少 40 萬桶。

根據 EIA。上周紐交所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 90 萬桶。

EIA 公布，上周美國天然氣供應量減少 70 億立方英呎。由於周四適逢感恩節假期，EIA 提前至周三發布上周天然氣庫存數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 60 億立方英呎。