〈能源盤後〉推遲非因沙國改變心意 市場等待OPEC+會議 油價連跌5周

由於投資者等待下周的 OPEC + 會議，國際油價周五 (24 日) 收低，連續第五周收低。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格自周三收盤價下跌 1.56 美元或 2%，收每桶 75.54 美元。(因周四美國感恩節休市)

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 84 美分或 1%，報每桶 80.48 美元。

WTI 原油本周收低 0.7%，Brent 原油收低不到 0.1%，根據道瓊市場數據，此為兩種基準原油價格連續第五周收低。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2.165 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.836 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.5%，收每百萬 Btu 2.855 美元。

市場驅動力

石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周三將原定於周日舉行的會議推遲至 11 月 30 日，令當日原油價格下挫，Brent 原油跌破每桶 80 美元，周五交易仍感承壓。

據報導，OPEC 成員國安哥拉和奈及利亞盼獲准調升產量水準，這緩解市場對 OPEC 內部分裂加深的擔憂，因倘若分裂加深，恐讓減產措施無法延續至明年，包含沙烏地阿拉伯減產的 100 萬桶 / 日。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示：「關鍵點在於，會議延期並非因為沙烏地阿拉伯改變心意。 換句話說，沙烏地阿拉伯似乎仍願意承擔石油市場所需的大部分減產規模。」

「因此，似乎再度多少確定沙烏地阿拉伯明年第一季仍會持續自願減產，尤其油價短暫下滑表明，如果不持續減產，油價可能大幅下跌。唯一的問題是，OPEC

是否能同意超越當前水準的減產規模。」