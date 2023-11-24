【量大強漲股整理】選舉行情倒數計時，政策股有機會在未來表現，該鎖定那些個股?

美股休市一天，台股交易清淡，今日震盪量縮，終場下跌 7.13 點，終場收 17287.43 點，成交量 2490.47 億元。

看一下三大法人: 外資買超 34.4 億元；自營商賣超 12.5 億元，呈現連 7 賣；投信賣超 4.81 億元，為連 4 賣；三大法人合計買超 17.09 億元。

美股昨日因感恩節休市，今日台股自行表態，大盤在平盤附近做震盪，昨日藍白破局，今早觀光股跌幅最重，而軍工、重電股表現最有活力；目前台股周 K 連 4 紅，本周呈現區間震盪整理，反倒是櫃買指數，表現強勁，日 K 線連十紅，週線連五紅，外資翻多兩日，合計 48 億元，台股目前多方格局未變，11 月市場觀望氣氛轉濃之下，漲多拉回也是有可能的，適當的修正更有利後勢多頭格局的延續，台股加權指數距離七月高點 17463 點僅差一步之遙，難免加大震盪幅度；國際資金可望再度回流亞洲，有利台股續攻，迎接財報空窗期之下，作帳行情啟動，指數有機會突破前波高點，個股將具有表現機會。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，今日下跌 3 元收 575 元，成為今日壓盤主因、(2454-TW) 聯發科，上漲 1.61%；被動元件族群， (2327-TW) 國巨，大漲半根停板帶動下， (6127-TW) 九豪，直奔漲停、 (2375-TW) 凱美，也大漲 7.43%；藍白合確定宣告破局，觀光餐飲類股賣壓湧現，(2722-TW) 夏都、(5706-TW) 鳳凰、(2748-TW) 雲品，均收黑，而軍工、重電概念股逆勢突圍，(1513-TW) 中興電、(1514-TW) 亞力，同步亮燈漲停，(1519-TW) 華城，大漲逾半根漲停；Android 與 iOS 陣營手機廠均將於旗艦機種導入 WiFi 7，PA 股，(8086-TW) 宏捷科，亮燈漲停，(3105-TW) 穩懋、(2455-TW) 全新，大漲逾半根漲停；PCB 概念股，(2313-TW) 華通，佈局低軌衛星與 AI 伺服器用板開始邁入收割期，公司也成功卡位矽光子，獲得美系大廠青睞，今日創波段新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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