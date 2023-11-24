10月散戶指標連3降 資金規模大減逾3000億元

中央銀行今 (24) 日公布 10 月金融情況，M1B 年增率上升至 3.32%，M2 年增率下降為 5.70%，持續呈現資金「死亡交叉」線型，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額也連 3 月下滑，合計 3 個月來已大減逾 3000 億元，央行說明，此反映與股市的連結，10 月台股指數往下走。

10 月證券劃撥存款餘額續降至 3 兆 1506 億元，月減 977 億元，不僅連 3 月下滑，合計 3 個月來減少規模達 3016 億元。

而在 M1B 和 M2 的統計上，央行指出，因外資匯出盈餘和股利，資金淨匯出 10.19 億美元，使 M2 年增率下降。

10 月活期性存款日平均年增率由 2.25% 上升至 2.84%，反映部分公司現增或處分投資部位，活儲則是反映與股市的連結，10 月股價指數往下走，不過，升息循環可能接近尾聲，令活儲轉定儲動能不像過去那麼強。

另一方面，外匯存款規模突破 9 兆元，創歷史新高，但成長幅度收斂，年增率降至 4.18%，主要反映出口年增率再度轉負、新台幣走貶等因素，造成法人和個人美元存款結售新台幣，保險機構增加海外投資。

累計前 10 月，M1B 和 M2 平均年增率分別為 2.77% 和 6.44%。