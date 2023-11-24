南韓就業成長連續第5季放緩 60歲以上占新增就業的76.5%

南韓周五 (24 日) 公布數據顯示，第二季勞工階級就業人數增加，新增 37.9 萬個，總數達 2,058 萬個。這是南韓就業成長連續第 5 季放緩，也是自 2021 年第四季以來，首次新增就業人數低於 40 萬個。

進一步數據顯示，新增就業中，60 多歲以上的人占 76.5%(29 萬個) 最高，其次是 50 多歲的人，占 25.6%。 30 多歲和 40 多歲的就業人數，分別增加了 56000 個和 3000 個。

與此同時，20 多歲及更年輕的受薪工人的工作機會減少了 68000 個，這是連續第三季下降。

南韓統計局表示，青年就業人數減少，是因為雇用許多年輕兼職人員和其他受薪工人的零售業第二季就業人數減少，而整體年齡層的人數也有所下降。

從部門來看，衛生和社會福利增幅最大，新增就業 10.8 萬個​​。住宿和餐飲業新增就業 5.1 萬個，製造業新增就業 4.9 萬個。 然而，教育和房地產行業的就業人數有所減少。

第二季數據中，女性就業成長較為明顯，新增職位 23 萬個，而男性新增職位 14.9 萬個。這也使今年 10 月南韓女性就業率創歷史新高，達 61.9%。

就業人數的增加，部分原因是疫情期間留在家裡照顧孩子的女性，今年重新加入勞動力。30 多歲有小孩女性的就業率，比去年下半年上升了 2 個百分點。