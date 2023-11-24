10月製造業營業氣候轉跌 惟看好未來半年廠商增近1成

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，製造業轉為下滑 0.38 點至 93.71 點，終結連 3 升，而服務業則轉為上揚 0.05 點至 92.25 點，惟變動幅度有限，台經院指出，製造業和服務業對景氣看法與上月相比差異不大，不過，看好未來半年的製造業者比重，較上月增加 9.4 個百分點至 27.8%。

台經院說明，全球經濟動能平緩，使 10 月出口再度轉為衰退，再加上美中科技戰、地緣政治衝突等不確定因素仍在，製造業對當月與未來半年景氣看法仍偏向保守。

在調查中，製造業對當 (10) 月景氣看法為「好」比率為 16.3%，較上月減少 0.5 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 35.1%，月減 3.1 個百分點，權重較大的電子機械業和化學工業多持平看待，鋼鐵基本工業較看壞。

看好未來半年景氣的製造業 較上月增加近 1 成

而對未來半年，製造業整體廠商看好比重增加 9.4 個百分點至 27.8%，看壞比率則減少 4.8 個百分點至 21.1%，其中，化學工業、鋼鐵基本工業和電子機械業多偏向持平。

服務業方面，受惠於雙十連假帶動出遊和聚餐商機，餐旅業表現相對較佳，然全球經貿成長動能仍顯疲弱，加上 10 月台股行情不振，影響批發業和證券業表現；其中，批發業、證券業和保險業較看壞 10 月景氣，餐旅業、銀行業則看好。

對於未來半年，批發業和證券業看壞比例明顯高於看好，零售業和銀行業偏向持平，餐旅業、保險業和運輸倉儲業較看好。