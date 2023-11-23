Google攜手旅遊平台Klook 借助AI之力提供10種語言翻譯

Google Cloud 今 (23) 日宣布攜手旅遊平台 Klook，透過 Google Cloud 的生成式 AI 強化 Klook 的網站活動，並提高顧客互動管道的成效，目前計畫將提供 10 種語言的自動化翻譯。

Klook 先前透過 Google Cloud Vertex AI Model Garden，使用 Google Cloud 的 PaLM 2 大型語言模型進行前測計畫，將既有的旅遊資訊、旅遊指南以及商家服務等資訊翻譯成簡體中文與韓文，獲得不錯的成果。

Klook 指出，根據專業評估，這些翻譯的準確性相當高，且由 Klook 語言專家以及品牌行銷人員組成的在地團隊，都一致認為在語氣以及語調方面，都可細微呈現當地的文化特色。

為確保翻譯內容更加精準並符合當地語言特色，Klook 利用原先已翻譯的內容訓練 Google Cloud 的生成式 AI 模型，讓它產生包括繁體中文等不同語言的翻譯。Klook 表示，經過每一次的學習，翻譯的準確性、反映當地語言特色的能力及效率等方面都有所改善。

此外，Klook 將探索聊天機器人 K.AI(Klook AI)，運用 Google Cloud 生成式 AI 提供更好的客戶服務。同時 Klook 也計畫使用 PaLM 2 推出的內容生成功能，譬如可以自動撰寫活動的內容，提升 Klook 員工的工作效率。

Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，透過生成式 AI 技術，可以提升 Klook 的內部生產力以及顧客參與，且 Klook 提供客製化、在地化的旅遊服務，已成功搶得優勢。也期待未來持續與 Klook 合作，在雲端及 AI 等數位方面的業務取得領先地位。