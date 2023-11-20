10月外銷訂單連14黑 年末銷售旺季有望挹注接單動能

經濟部今 (20) 日公布 10 月外銷訂單 528.7 億美元，月增 2.9%，年減 4.6%，為連 14 黑，主要受通膨及升息效應影響，以及全球經濟成長趨緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存。經濟部表示，年末為全球銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品接續上市，有助挹注外銷接單動能，但後續仍需觀察通膨、升息及戰爭等不確定因素。

從貨品別來觀察，終端電子產品需求持續疲弱、供應鏈調整庫存，導致資訊通信產品及電子產品外銷訂單分別年減 5.2% 及 0.3%；光學器材因電視面板價格高於去年同月，加上光學鏡頭接單成長，外銷訂單年增 13.8%。

傳統貨品方面，經濟部指出，因全球經濟成長趨緩，業者縮減設備投資支出，加上海外同業產能增加、部分產品價格低於去年同月，導致機械、化學品、塑橡膠製品及基本金屬分別年減 12.8%、11.5%、6.9% 及 5.4%。

根據統計顯示，10 月外銷訂單海外生產比 53.0%，較去年同月下降 2.0 個百分點，主要因電子及資訊通信部分產品提升國內生產比重所導致。

展望未來，經濟部表示，雖然高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上年末銷售旺季，有助外銷接單動能，但全球通膨及升息滯後效應、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍在，恐抑制外銷接單成長，後續發展需密切關注並審慎因應。

經濟部進一步指出，根據外銷訂單受查廠商對 11 月份接單看法，預期接單將較 10 月增加的廠商家數占 15.7%，持平者占 58.2%，而減少者占 26.1%，按家數計算的動向指數為 44.8；按接單金額計算之動向指數則為 48.8，預期 11 月整體外銷訂單金額將較 10 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 47.8、49.8 及 48.5。