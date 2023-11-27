每月5000元存這檔基金 十年晉升百萬富翁、績效躺贏大盤

「存股」是近年最夯的理財術，想靠存股賺錢的重點不是在於「存股」，關鍵是要「挑對標的」，但股海驚滔駭浪，選錯標的就是住進套房，定期定額投資基金，讓專業投研團隊的選股操作，搭配以複利與時間加乘的效果累積財富，更有加速器的效果。以每月 5000 元投資統一中小基金為例，十年就能晉升百萬富翁，且績效躺贏台股大盤。

根據統計，投資人平均每月定期定額多為 5000 元，10 年大約累積 60 萬的本金。專家舉例，加權指數近 10 年定期定額報酬率 44.7%，可以讓投資人總資產增加至 86.82 萬，獲利達到 26.82 萬。

比較積極的投資人，還會利用具備高成長特性的中小型股，追求比大盤更優渥的報酬，但實際攤開績效，OTC 指數近 10 年定期定額報酬率 38.9%，表現低於大盤，選股還是讓專業的來，只要選到基金界的強中手，10 年財富翻一倍以上不是夢。以今年來表現亮眼，並獲得大量資金青睞的統一中小基金為例，近 10 年定期定額報酬率高達 121.97%，遠高於台股中小型基金平均值和指數。

投資人每月只要用 5000 元定期定額統一中小基金，10 年後總資產直接翻倍，從 60 萬暴漲至 133.18 萬，躺贏晉級百萬富翁，超過 70 萬的獲利輕鬆入袋，比投入的本金還要多。

專家表示，定期定額策略成功的訣竅，在於選擇長期績效優異的投資標的，並持之以恆投資，即便是小錢也能滾成大財富。為了解決小資族理財痛點，目前多數投信的定期定額門檻多為 3000 元。剛出社會的年輕人，可以先從每月投資 3000 元開始，再慢慢增加扣款金額，長期累積下來也是可觀的額外收入。

定期定額還有一種進階的投資法，就是平時採用定期定額扣款，當股市出現修正時加大扣款金額，以相對便宜的價格大量累積單位數，加快財富增值速度。因為低檔加碼需求，許多投信網站也有推出各種投資小工具，方便投資人搭配使用。例如統一投信不只提供日日扣和到價提醒功能，讓投資人自由選擇每月任意時間扣款，並在基金淨值或報酬率跌到目標時主動提醒，還可以設定加碼扣，讓系統幫你執行低檔加碼計畫。

定期定額 5000 元 10 年財富效果比較