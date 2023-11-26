微型投資當道 小資族每月3000元就可啟動錢滾錢投資術

「我是月薪 30K 的小資族，每個月付完房租，剩下來的閒錢還能投資什麼呢？」定期定額 (Dollar Cost Averaging) 是近年越來越受到歡迎的投資方法，只要每月固定扣款 3000 元或 5000 元分批買進，就會達到平攤成本的效果，投資者也不用因股價波動大而影響心情起伏。

以往存股族偏好穩健配發股利的金融、傳產股，但長期來看卻有可能賠了價差，越來越多投資人改存 ETF，像是元大台灣 50 ETF(0050-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW) 等，若是剛出社會的新鮮人，可先從每月投入 3000 元申購，再慢慢增加扣款金額，加上 ETF 被動追蹤指數特性，跟隨市場週期性的循環，投資時間越長產生的複利效果可望越大。

以投資 0050 為例，一籃子 50 檔股票包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，若想購入所有個股恐怕須拿出數百萬元的本金，但透過 ETF 投資，預設每次投入 3000 元，預設交易手續費設定 1%，3 年下來，年化報酬率已超過 7%，投資人用小錢買大股，相當於間接參與這些大型股的行情。

根據集保統計，截至 11 月 17 日止，台股 ETF 受益人數以國泰永續高股息 (00878-TW) 118.1 萬人穩居冠軍，0056 擁有股東數 98.7 萬居次，0050 則以 67.8 萬人位列第三，第四、五名分別為復華台灣科技優息 (00929-TW) 46.1 萬人、富邦台 50 (006208-TW) 29.4 萬人，此外，國泰台灣 5G+ (00881-TW) 以 29 萬名股東緊追在後。

比較市場常見的投資方法，傳統型投資人會選擇風險係數最低的銀行活存、定存，但報酬率僅 0.2%-1.5% 左右，恐怕無法應對高通膨時代，國人喜愛購買的儲蓄型保單，報酬率約落在 1.8%-3.5%，基金、黃金報酬率約 3%-7%，此外，股票、ETF 也是普遍被台灣人接受或正在使用的投資工具，報酬率約落在 6%-15% 不等。

通常高報酬也伴隨著高風險，像是期貨風險係數較高，槓桿及反向型期貨 ETF 商品屬性複雜，市場投資人並非均能了解該其特性及風險，因此主管機關規定需有一定交易經驗才可購買。不過，近年來出現微型迷你期貨商品，尤其是美股指數類備受歡迎，例如微型小道瓊、微型小那斯達克、微型 S&P 等，不僅提供小資金的交易人得以將一口單拆成多口單，更採用加減碼機制，讓交易更有彈性。

微型期貨保證金大約為新台幤 2 至 3 萬元，就能參與美國大型科技股的行情，多空皆可操作，小資族也能輕鬆進場試單。

以微型道瓊來試算交易損益，投資人若空在 29350，在 29150 回補 (平倉)，則獲利 29350 - 20150 = 200 點，合約規格為 1 點 = 0.5 美元，因此，200 點 * 0.5= 100 美元，以保證金 605 美元來講，報酬率約當 16%。

提醒投資人，期貨交易具有高槓桿特性，須嚴設停損，自行研判多空，此外，部分微型期貨遇淡季成交量偏低，有流動性缺陷，可能會提高買賣價差，增加交易成本及風險，且相較大 (原型) 商品，手續費較不划算，投資者宜多加評估。

投資人若想購買微型道瓊期貨，只要到各大券商開戶，確定該券商有支援海外期貨下單即可進行交易，例如元大期貨、統一期貨、群益期貨、凱基期貨、華南期貨、康和期貨等。

理財商品百百種，投資者最在乎的就是報酬率，若能善用複利的威力，長期下來就能看到獲利穩健的成長，但也不能忽視各項理財商品的風險程度，才能達到錢滾錢的效果。投資者應找出符合自身條件的投資工具，若有能力承擔風險，不妨自行搭建出進可攻、退可守最適合自己的投資組合。

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