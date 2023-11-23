泰國總理：泰國經濟陷入「危機」需要重大刺激

泰國總理斯賽塔 (Srettha Thavisin) 周四 (23 日) 表示，泰國經濟正處於「危機」，他強調，需要繼續推進他備受爭議的 5000 億泰銖 (142.3 億美元)「數位錢包」政策。

賽塔在論壇上發表演說時表示，泰國經濟狀況不佳，外國遊客數量低於目標，他將優先考慮吸引外國投資和解決家庭債務問題。

自身還兼任財政部長的賽塔表示，泰國需要大規模的經濟刺激措施。他補充說，解決債務問題的計畫將於 12 月 12 日宣布。

泰國政府數據顯示，由於出口和政府支出疲軟，今年第三季經濟成長年增 1.5%，低於預期，為今年最慢增速。

觀光業未達預期是原因之一，泰國今年以來至 11 月 19 日，共接待外國旅客 2385 萬人次，消費額 1 兆泰銖，仍低於 2800 萬人次的目標。

相較之下，泰國在 2019 年的外國遊客人數為近 4000 萬人次，遊客消費達 1.91 兆泰銖，創下新高。

為活絡經濟，賽塔推野心勃勃的「數位錢包」政策，要求明年向 5000 萬泰國人發放 1 萬泰銖，供其在當地消費。近幾個月來，該政策因違反金融紀律的風險，而受到經濟學家和前央行行長的批評。

賽塔是政壇新人，過去是房地產大亨，他立下的目標是在未來 4 年，讓泰國年平均成長 5%，過去十年平均成長率為 1.9%，落後於東南亞地區其他國家。