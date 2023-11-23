平庸之年 IMF前副總裁：明年全球經濟「不溫不火」

在年關腳步聲接近之際，國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民表示，明年全球經濟「不溫不火」，且學者認為，明年中國經濟將繼續上行，股匯市轉折點可能正在到來。

據《證券時報》報導，朱民周三（22 日）「《財經》年會 2024：預測與戰略」上說：「2024 年有點奇特，它屬於『不溫不火』，經濟上不去，但也沒有看到明顯風險。」

針對明年的世界經濟形勢，朱民將其概括為「平庸之年」。「平庸之年」未必平穩，朱民認為，2024 年仍會面臨通膨、利率、地緣政治等因素的衝擊。

朱民指出，2008 年以後，全球金融危機導致各國推行強刺激政策，至此世界經濟格局進入低利率、低通膨、低成長、高債務的「三低一高」階段。2020 年新冠肺炎疫情爆發，各國推出財政刺激和寬鬆貨幣政策，去年各國通膨升高後，美國聯準會（Fed）先是落後通膨發展，後是快速強勁升息。

朱民認為，當前世界經濟正在發生深刻周期性和結構性變化，通膨仍高，利率將維持在高點，地緣政治風險持續上升，明年經濟周期將從成長到放緩，金融周期將從寬鬆到緊縮，這兩個周期加在一起，決定了明年基本大局。

2024 年，世界將走向停滯性通貨膨脹，即中高通膨、中高利率、高債務及低成長的新「三高一低」格局。

中國經濟方面，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵認為，明年中國將下大功夫穩增長、保增長、去風險，所以明年中國經濟運行強度會比今年高出很多，經濟將上行，且中國經濟周期與美國不同，沒有通膨問題。

在全球經濟板塊化大趨勢下，李稻葵呼籲，一定要想方設法防止板塊之間「硬脫鉤」，要努力擴大自己板塊的規模，擴大「朋友圈」。他說，要加強國際金融基礎設施建設，做好人民幣國際結匯，做大公債市場。

中國國家金融與發展實驗室副主任張明則說，中國股匯市轉折點可能正在到來。「從過去一周的表現來看，匯市的拐點已經得到了市場的驗證，所以我們期待 2024 年中國的股市會有更好的表現。」他說。

