泰國總理賽塔前往北京 以爭取更多中國投資

儘管今年中國經濟放緩，但對泰國的投資仍在加快，也讓泰國新總理賽塔 (Srettha Thavisin) 高度期待。賽塔本周飛往北京，以加強與其最大貿易夥伴的關係。

據泰國投資委員會 (BOI) 數據，今年 1-8 月，泰國共收到價值 3652 億泰銖 (101 億美元) 的外國投資申請，比去年同期增長 73%，其中中國企業的投資額為 903 億泰銖，較去年同期增長近 3 倍。

BOI 秘書長 Narit Therdsteerasukdi 表示，排名第二的新加坡的投資承諾總額為 764 億泰銖，其中大部分也來自中國公司。

他指出，「如果你看一下逐月的統計數據，中國的投資仍在增加。所以我認為未來兩三年，中國在泰國的投資仍將大幅增加。」

這一波對泰國的投資浪潮出現之際，人們對中國經濟放緩的擔憂日益加劇，這為新任總理賽塔帶來挑戰。他在 8 月接任泰國總理時，承諾要扭轉經濟的頹勢。

泰國央行預計，2024 年其經濟成長將從今年的 2.8% 升至 4.4%。

賽塔指出，他在北京為期三天的訪問將圍繞中國「一帶一路」倡議論壇進行，其中將包括有關電動汽車的討論。

泰國外交部表示，他還將會見中國企業高層。

泰國已經是東南亞最大的內燃機汽車生產中心，擁有豐田汽車和五十鈴汽車等日本汽車製造商的主要工廠。

與此同時，中國電動車製造商，包括比亞迪和長城汽車，承諾在泰國新建工廠投資至少 14.4 億美元，使該國成為電動車生產的區域中心。長安汽車的 88.6 億泰銖電動汽車專案，已於上周獲得了 BOI 的批准。

泰國最大的工業地產開發商 WHA 集團表示，在與中國長安汽車達成協議後，WHA 正在與汽車、科技和電子行業的幾家主要公司就大規模土地出售進行談判。