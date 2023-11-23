〈以巴衝突〉延後放人！以色列：哈瑪斯周五前不會釋放人質

以色列內閣在周三（22 日）凌晨同意與巴勒斯坦極端組織哈瑪斯達成臨時停戰協議，且以色列國安顧問 Tzachi Hanegbi 說，哈瑪斯周五前不會釋放人質。

外界原本普遍預料雙方將在周四開始釋放人質，並短暫停火。對此國家安全委員會發言人 Adrienne Watson 強調，延後不代表這項協議沒了。

Watson 表示：雙方已經達成協議，協議仍有效，雙方正在擬定細節，特別是第一天的細節。

Watson 認為，隨著人質開始回家，一切都不應有任何僥倖心理，首要目標是確保人質安全回家；「一切都在按計畫進行，我們希望周五早上能夠開始實施」。

以軍表示，哈瑪斯在加薩地帶扣押約 240 名人質。除了以色列公民，半數以上人質擁有外國或雙重國籍，來自約 40 個國家，包括美國、泰國、英國、法國、阿根廷、德國、智利、西班牙及葡萄牙。

雙方達成短暫停戰協議前，哈瑪斯只釋放了四名人質。

以色列內閣同意與哈瑪斯達成人質釋放協議。這項協議的宗旨，是哈瑪斯釋放 50 名人質，以換取以方釋放巴勒斯坦囚犯，且雙方暫時停戰四天。

以色列官員說，哈瑪斯每多釋放 10 名人質，休戰時間就延長一天。

在卡達、埃及、美國等國斡旋下，經過數周談判，雙方終於達成人質釋放協議，為 10 月 7 日以巴戰爭爆發以來第一個重大外交突破。