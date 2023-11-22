〈以巴衝突〉習近平：立即停戰、提供更多人道援助、防止衝突擴大

金磚國家「以巴問題特別視訊峰會」在周二（21 日）晚間登場，中國國家主席習近平表示，當務之急，是立即停戰、提供更多人道主義援助、防止衝突擴大。

習近平重申，解決以巴衝突循環往復的根本出路，是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。

以下是習近平的演講全文：

尊敬的拉馬福薩總統，

各位同事：

本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。首先，我對金磚新成員國領導人表示歡迎，感謝拉馬福薩總統和南非政府為這次會晤所作的努力。當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。

加薩地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加薩民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。中方支持 10 月 27 日聯合國大會緊急特別會議就巴以衝突通過的決議。中國作為聯合國安理會輪值主席，主持通過了安理會第 2712 號決議。各方應該將決議要求落到實處。

巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。我多次強調，解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲儘快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

本輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰。為緩解加薩人道主義局勢，中國已通過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國機構提供了 200 萬美元緊急人道主義援助，通過埃及向加薩地帶提供了價值 1,500 萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資，並將根據加薩人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已經推動安理會通過相關決議，要求延長人道主義暫停和人道主義走廊的期限，保護平民，開展人道主義援助等。

各位同事！

金磚合作機制是新興市場國家和開發中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的「大金磚合作」開了個好頭。中方讚賞南非作為今年主席國為推進金磚事業發展作出的重要貢獻。俄羅斯明年將接任主席國，中方願同其他成員一道，共同支持俄方工作，開創金磚合作新時代。

謝謝大家！