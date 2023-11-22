力麗美系客戶將釋出下一代新品 單價提升助攻獲利

力寶龍集團今 (22) 日召開法說，力麗 (1444-TW) 總經理陳漢卿表示，美系大客戶環保下一波新品單價提升，有助提振毛利率及獲利表現；力鵬 (1447-TW) 也受惠庫存去化告一段落，將積極爭高端產品新訂單。

陳漢卿表示，受俄烏戰爭、以巴衝突接連影響紡織品、鞋材市況，造成品牌客戶庫存去化速度不如預期，今年以來銷量下滑，加工絲年減 26.9%；紡絲粒年減 35.8%；工塑粒年減 81.7 %、SPP(瓶用粒) 年減 9.4%、POY 原絲年減 43.4 %。

不過，陳漢卿表示，由於產品高值化，加工絲平均每公斤的售價成長幅度已經超越 4 成。其中，供應給美系大客戶的環保產品，下一代新品將推出，由於製程更複雜，單價也較高，有利支撐獲利。

力鵬方面，陳漢卿表示，今年針織產品市況不佳，業界平均開機率不到 4 成；尼龍則因原料己內醯胺的價差長期過大，也對此調整產線，後續持續聚焦高端產品，優化毛利率。目前力鵬高端織布染色品營收比重約 44%，尼龍產品 56%。

力麗、力鵬也持續擴大印尼布局，力寳龍織布 2 廠土建工程，現階段完工率約 75%，今年 12 月起至明年 2 月將陸續增加 306 台織布機，預計 3 月、4 月商轉投產；假撚廠土建工程完工率則約達 90%、染整 2 廠建造規劃中。

陳漢卿看好，印尼廠能源有 60% 使用水力發電，另外 4 成採取天然瓦斯，綠色能源的效益可望隨著時間逐漸放大，有利後續接單以及議價能力。