〈最貴自助餐效應〉漢來美食打高CP值牌 將再開這2家重量級店點

全台最貴自助餐「饗」將在台北 101 86 樓開幕，由於每人晚餐加計服務費後要價超過 4000 元，引發市場對自助餐業態的關注，旗下擁有 7 家漢來海港自助餐的漢來美食 (1268-TW) 最新表示，也將於 10 月推出海港餐廳升級版，後續還有大巨蛋店將開，營收規模持續擴大無虞。

漢來美食說明，即便漢來海港將有升級版，但不會挑戰天價，仍會走一貫的高 CP 值路線，提供「一座餐檯即一家 fine dining 餐廳」的服務。

新版漢來海港坐落在即將開幕的台北南港漢來大飯店內，為五星級飯店的全日餐廳，因此，除了食材升級，更訴求空間的舒適性、服務的細緻度。

目前全台海港自助餐年營業額近 21 億元，每年到店消費超過 250 萬人次，不僅是中南部消費者擁戴的自助餐「南霸天」，北部各分店開出後，也持續為網路聲量名列前茅的難訂餐廳。

漢來美食表示，尤其疫後需求快速回升，漢來海港營業額回升速度在集團內最快，甚至已大幅超越以往表現，顯示國人對高 CP 值的高品質吃到飽餐廳有相當大的需求。

漢來美食強調，自助餐型態的餐廳食材成本高，取餐動線長，同一時段用餐人數眾多，想要勝出，靠的就是食材新鮮、料理現做和適當的成本控制，「在合理的價格上讓客人吃得到東西」。

由於經營自助餐業態長達 20 餘年，漢來美食每年用掉的海鮮食材量非常龐大，也因而培養出強大的採購能力漢價格談判優勢，隨著漢來美食升級版自助餐將在 9 月開放訂位，預期自助餐市場將會再掀起一波白熱化爭戰。

另外，值得留意的是，漢來海港確定將隨著遠東 SOGO 大巨蛋店開出，屆時量體更大，年輕客源更多，墊高位來的營收規模可期。