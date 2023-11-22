債券利率有三種怎麼看：票面利率、到期收益率、買回收益率！

想有固定的現金流，投資債券是個好方法，投資人期望的是穩定的利息收入，因此買賣債券時一定會特別注意「利率」兩字，但看到債券基本資料，竟有三種不同的利率可能就會開始困惑：票面利率、到期收益率、買回收益率，到底差在哪裡。

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票面利率指發行條件上載明定期支付利息的「年利率」，跟銀行定存類似，投資人可選擇要多久配一次利息，實務上，半年配息一次的債券占多數；如果一檔債券的票面利率為 5%，每半年付息，投資人若申購「面額」為 10,000 美元，代表投資人每年可拿到 10,000 x 5% = 500 美元的票息，半年就是 500 /2 = 250 美元。

到期殖利率 (YTM) 則因為每個人的「進場成本」都不一樣， 因此，跟股票的股利率概念有點類似，雖然同間公司在當年度發放給各個投資人的利息是一樣的，但個別投資人會因為持股成本不同，導致股利率是不同的；同樣的，債券的到期殖利率 (YTM) 會考量投資人的「買進成本」、「未來」可領取的每筆利息、與「持有到期後」可拿回的本金。

買回殖利率 (YTC) 跟到期殖利率 (YTM) 的差別在於，後者的算法會持有至到期日，買回殖利率 (YTC) 則是部份企業在發行債券時，會在公開發行書中設定提前贖回條款，因此在計算報酬率時，必須改用提前贖回日來計算贖回值利率，因為提前贖回對投資人而言是一種再投資風險，因而發行機構也通常會在公開發行書中設定提前買回價格，且通常會高於面額以對投資人稍作補償。

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