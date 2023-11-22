上銀送暖 捐贈嘉義縣敏道家園電動沐浴水療系統

上銀科技 (2049-TW) 關懷身心障礙弱勢團體，於 11 月 21 日捐贈自行開發的「電動沐浴水療系統」給嘉義縣敏道家園，希望幫助服務對象與照護人員，為更好的照護服務盡一份心力，至目前為止，上銀已捐出三套沐浴水療設備，包括敏道家園以及 2021 年雲林教養院與 2022 年台中霧峰瑪利亞教養家園，落實於工廠所在地與當地社區共好的理念。

嘉義縣敏道家園收容重度以上心智障礙及多重障礙者日間托育，絕大多數無口語及行走能力，其中有多位重度、極重度身心障礙者，生活無法自理，需要專人 24 小時不間斷服務。為了讓服務對象，能夠享有更好的沐浴品質，上銀捐贈一套自製的「電動升降沐浴水療系統」，讓服務對象能夠透過水療 SPA 達到身體的放鬆、舒緩情緒，延緩肌肉萎縮退化；另外沐浴移位設備能輔助服務對象移動，降低擁抱轉位時的意外風險，減輕照護員體力負擔，增加服務過程的安全性。

上銀科技秉持「精進人類生命品質的參與者」精神，2010 年起積極投入醫療產業，運用專精的傳動控制技術配合醫學臨床知識，自主研發一系列的醫療設備；產品所需之關鍵元件與技術皆為 HIWIN 自製，透過垂直整合創造成本優勢，提供民眾不分貧富均可享受精準醫療的服務，讓有需要的病患都能得到最佳照護與治療，目前已有下肢復健訓練機及內視鏡扶持機器手臂在國內外醫院的復健科、手術室進行服務。

下肢復健機器人以高強度、全自動訓練系統與快速上機功能，填補早期行走復健的設備缺口，提升治療效率，目前產品已發展到第二代，增加主動輔助功能，可以擴大服務族群，而內視鏡扶持機器手臂應用在輔助微創手術，穩定內視鏡影像畫面，以減輕外科醫師疲勞與提升手術的品質與安全，目前已使用於消化系外科、胸腔外科與婦產科應用。上銀醫療機器人為醫護人力短缺的環境提供幫助，精進患者與醫護人員的生命品質，為人類的健康帶來貢獻。



