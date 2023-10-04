〈麗臺股臨會〉AI伺服器拚年底前交貨 本季有望賺贏前三季

板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (4) 日舉行股臨會，展望後市，董事長盧崑山看好，AI 伺服器拚本季完成交貨，並將成下半年主要成長動能。法人估，麗臺第四季營運有望超越前三季，並推升全年營運轉盈。

盧崑山表示，上海子公司持續接獲 A800、H800 訂單，目前正在等待客戶安裝與驗收，若順利年底前都交貨，將推升下半年營運優於上半年。

麗臺受到顯卡市況急轉直下衝擊，去年第二季開始轉虧，今年上半年更受到中國消費市場疲軟影響，稅後虧損擴大至 1.26 億元，每股虧損 2.14 元，預期第三季在旺季效應，單季拚損平；第四季則在 AI 伺服器出貨下，有機會帶動今年全年轉盈。

盧崑山指出，儘管目前 AI 還沒有大幅度成長、相關產品營收比重不高，不過麗臺將生成式 AI 整合到 AIDMS AI 開發管理系統，以及過去資料收集管理導入 AI，用於工業應用、軟體平台等，期望未來都可以大量鋪貨。

展望明年，盧崑山認為，除了 AI 伺服器、VGA 持續成長，私募策略夥伴也有助 AI 布局擴大外，生技醫療產品將成明年下半年獲利主要來源，期望比重可以過半，其中新推出的植物奈米貼片將陸續進軍美妝醫療通路、醫院等。

盧崑山表示，植物奈米貼片除了國內市場外，也已進軍中國、澳洲、英國，美國與日本也正在準備中，預期明年會大幅成長；既有的醫療設備產品將會改為租賃方式，並搭配耗材等產品一起銷售。