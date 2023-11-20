八大官股連6賣卻偏愛美債ETF 這4檔飆漲停土洋你丟我撿

台股今 (20) 日震盪收小紅，守住 17200 點關卡，八大官股持續與外資對作，今天再賣超 7.6 億元，為連續 6 個交易日賣超，6 天下來累計已調節 274.9 億元。從前十名買賣超標的來看，官股偏好 ETF，尤其是與美債相關；而華晶科、定穎投控、鈺創、神基 4 檔個股今天均攻上漲停板，內外資上演你丟我撿戲碼，雖不受官股青睞，但外資仍積極敲進。

以八大官股今天買超標的來看，買最多的前五檔分別為國泰永續高股息 (00878-TW) 6104 張、元大美債 20 年 (00679B-TW) 3663 張、富邦越南 (00885-TW) 3259 張、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 2740 張、復華台灣科技優息 (00929TW) 2510 張。

買超第六至十名標的分別為長榮航 (2618-TW) 2454 張、元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 2328 張、華航 (2610-TW) 2315 張、復華富時不動產 (00712-TW) 1864 張、中鋼 (2002-TW) 1676 張。

近來美國通膨出現放緩跡象，帶動美債殖利率走低，八大官股積極掃貨美債 ETF，其中，元大美債 20 年於上周四 (16 日) 除息，已獲得官股連 4 買，累計買超 1.2 萬張；國泰 20 年美債也獲得官股連 3 買，累計買超 7482 萬張。

八大官股今天賣超標的方面，賣最多的前五檔分別為期街口布蘭特正 2 (00715L-TW) 4892 張、華晶科 (3059-TW) 2522 張、定穎投控 (3715-TW) 1799 張、威盛 (2388-TW) 1761 張、鈺創 (5351-TW) 1651 張。

賣超第六至十名標的，復華香港正 2 (00650L-TW)1531 張、輔信 (2405-TW) 1422 張、神基 (3005-TW) 1404 張、 富邦恒生國企正 2 (00665L-TW) 1398 張、元大滬深 300 正 2 (00637L-TW) 1385 張。