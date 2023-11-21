外資狂買台股421億 5檔金融股入列買超前10 反手倒貨美債ETF

台股今 (21) 日大漲 206 點，外資大舉加碼 421.78 億元，呈現連 7 買，其中，外資買超前 10 名中，有一半是金融股，同時買超電子權值指標台積電及鴻海共逾 3.5 萬張，反手則大賣美債相關的 ETF。

外資今日買最多的是開發金 5.15 萬張、玉山金 2.2 萬張、台新金 2 萬張、中信金 1.99 萬張、新光金 1.84 萬張，另有元大金 1.7 萬張、兆豐金 1.57 萬張、富邦金也近 1.5 萬張。

電子股方面，外資買超宏碁 2.26 萬張、還有鴻海 1.81 萬張，以及台積電 1.76 萬張；傳產則有中鋼 1.86 萬張、華航 1.74 萬張。ETF 方面則有國泰永續高股息 4.23 萬張、元大台灣 50 反 1 2.66 萬張、元大台灣 50 2.46 萬張等 ETF。

外資賣超前十名多為美債 ETF，包括統一美債 20 年 1.19 萬張、元大美債 20 年 7969 張、元大美債 20 正 2 6479 張、富邦美債 20 年 5222 張、國泰 20 年美債 6920 張。

其餘 ETF 則有國泰 10Y + 金融債 1 萬張、復華富時不動產 9866 張、中信高評級公司債 8528 張、富邦越南 6799 張；個股則賣超東元 4704 張、世界 4512 張、華晶科 4469 張等較多。