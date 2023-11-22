〈貴金屬盤後〉黃金期貨收盤登上2000美元大關 10月底以來最高

黃金期貨周二 (21 日) 收高，突破 2000 美元整數關卡，創 10 月底以來最高收盤價，主因是央行買盤強勁，且聯準會 (Fed) 公布的上次會議紀錄雖然強調高利率將持續一段時間，但對進一步升息態度審慎，加深投資人對利率已經觸頂的預期。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 21.30 美元或 1.1%，報每盎司 2001.60 美元，是 10 月 30 日迄今首度收在 2000 美元整數關卡以上。

黃金現貨價上漲 1.2%，稍早一度觸及 2007.29 美元的三周高點。

根據美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)10 月底至 11 月初的會議紀錄，決策官員同意，假如未來數據顯示通膨進展不足，才需要進一步升息。

美元周二觸及逾兩個半月低點，使海外買家買進成本降低。10 年期美債殖利率也徘徊在上周觸及的將近兩個月低點。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說，看起來，接下來可能不會再有任何升息，因此對黃金有利。

美國通膨降溫的跡象，加深市場對 Fed 停止再次升息的預期心理。由於黃金本身不孳息，利率降低能減少持有黃金的機會成本，因而有利價格。

德國商業銀行說，中東衝突的疑慮已經大幅減緩，美國利率展望再次主導黃金價格走勢。

紐約獨立金屬交易所 Tai Wong 說：「在感恩節假期以前，多頭正在大舉買入黃金。」但他根據會議紀錄警告，債券和黃金多頭此刻還不該過度放縱。

全球中央銀行買盤仍強，為金價提供支撐。GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 說，「黃金從亞洲獲得強大的買進需求，印度 10 月黃金進口量遠比上個月預測的多，達到 31 個月高點。」

包括白銀、白金和鈀金在內，貴金屬也都上漲。世界白銀協會 (The Silver Institute) 上周表示，全球白銀市場今年將是連續第三年供給不足。