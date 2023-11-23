〈貴金屬盤後〉美元漲 美公債殖利率收窄跌幅 黃金跌回2000美元下方

黃金期貨周三 (22 日) 收低，跌破 2000 美元關鍵水準，係因美元自低點反彈且美國公債殖利率收復跌幅，但聯準會 (Fed) 將暫停升息的預期抑制了金價跌勢。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.4%，報每盎司 1991.30 美元。

黃金現貨價下跌 0.4% 至每盎司 1991.16 美元 (美東時間下午 3:05)，為 11 月 10 日以來最大單日跌幅。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示：「美元指數已升至每日高點，縮限黃金買盤興趣。」他補充，市場力量相互衝突，正促成穩定的假期型交易。

美元指數上升 0.3%，而美國公債殖利率收窄跌幅，係因初次請領失業金人數的數據令市場不安，預計隨著美國經濟放緩，Fed 將在 6 月左右開始降息。

利率下降通常會提振黃金價格，因為這會削減持有非孳息資產的機會成本。現貨黃金在前一個交易日登上 3 周高點，達每盎司 2007.29 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，「Fed 降息週期將於 2024 年初開始的預期增加，是上周推動金價上漲的主力。」

最新 Fed 會議紀錄 (10 月 31 日至 11 月 1 日) 顯示，官員將「謹慎」行事，只有在控制通膨進展緩慢的情況下才會升息。

其他金屬方面，現貨白銀下跌 0.4%，至每盎司 23.66 美元；鉑金下跌 1.2%，至每盎司 923 美元；鈀金下跌 2%，至每盎司 1056.91 美元，均創 11 月 10 日以來最大單日跌幅。