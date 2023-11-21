〈財報〉不再提盜竊問題 返校季銷售強勁 迪克體育用品調升全年財測

迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods)(DKS-US) 第 3 季銷售額和獲利出現反彈，導致該零售商周二 (21 日) 提高全年財測；該公司今年稍早時因盜竊猖獗而大幅下修財測，令投資人感到震驚。

迪克這段時期的營收和獲利超出華爾街的預期。該公司在財報聲明中表示，在看到「強勁」的返校銷售後，它對假期季節感到「興奮」。

根據 LSEG 對分析師的調查，這家運動用品零售商第 3 財季表現與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.85 美元，高於預期的 2.44 美元

●營收 30.4 億美元，高於預期的 29.4 億美元

該公司截至 10 月 28 日當季淨利為 2.01 億美元，合每股 2.39 美元，而去年同期為 2.28 億美元和每股 2.45 美元。不包括一次性項目，迪克每股獲利 2.85 美元。

銷售額增至 30.4 億美元，較上年同期的 29.6 億美元成長約 2.8%。

根據 LSEG，該公司目前預計全年每股獲利將在 11.45 至 12.05 美元之間，而分析師之前的預期區間為 11.27 至 12.39 美元，而迪克之前的財測範圍為 11.33 至 12.13 美元。但仍低於該公司今年初設定的財測，當時該公司預計獲利在 12.9 至 13.8 元間。

迪克也調升了可比銷售財測，預計將成長 0.5% 至 2%，而先前的成長財測範圍為持平至成長 2%。根據 StreetAccount，這超出分析師預期的成長 0.7% 目標。

當迪克公布第 2 財季財報時，其股價暴跌 24%，因為該公司將獲利下降 23% 歸咎於盜竊和大幅降價。「組織性的零售犯罪和一般盜竊」的增加，加上為清理過剩庫存而進行的大幅降價，導致獲利損失。該公司表示，這將影響其今年的財測。

雖然迪克的獲利財測仍低於最初設定的範圍，但返校季的強勁銷售導致該公司提高了財測，並為關鍵的假日購物季打出了積極的基調。

總裁兼 CEO 霍巴特 (Lauren Hobart) 在財報聲明中說道，「我們對第 3 季的業績感到滿意。憑藉我們一流的運動員經驗和差異化的產品組合，我們在返校季表現強勁，並繼續擴大市占率，因為消費者優先考慮迪克來滿足他們的需求。」

她說，「由於第 3 季表現強勁，我們調升全年展望，平衡了我們對關鍵策略的信心與對不確定的宏觀經濟環境的認識。我們對即將到來的假期以及為運動員提供的產品、服務和體驗感到興奮。」